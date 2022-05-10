"Турция не бросит сирийских беженцев" - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что его страна не станет возвращать сирийских беженцев на родину, несмотря на давление со стороны оппозиционных партий на фоне роста антииммигрантских настроений в стране.

Более 3,6 миллиона сирийских беженцев нашли убежище в Турции с 2011 года, когда восстание переросло в кровавую войну, в результате которой погибло около 400 000 человек и было перемещено более половины населения страны.

На прошлой неделе главный оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу заявил, что его кемалистская партия СНР вернет сирийских беженцев на родину в течение двух лет после его прихода к власти.

«Мы будем защищать до конца этих братьев, которые бежали от войны и нашли убежище в нашей стране», что бы ни утверждал лидер СНР, заявил Эрдоган в телеобращении.

«Мы никогда не изгоним их с этой земли. Наша дверь широко открыта для них. Мы продолжим их принимать. Мы не бросим их в руки убийц».