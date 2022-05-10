"Турция не бросит сирийских беженцев" - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал, что его страна не станет возвращать сирийских беженцев на родину, несмотря на давление со стороны оппозиционных партий на фоне роста антииммигрантских настроений в стране.
Более 3,6 миллиона сирийских беженцев нашли убежище в Турции с 2011 года, когда восстание переросло в кровавую войну, в результате которой погибло около 400 000 человек и было перемещено более половины населения страны.
На прошлой неделе главный оппозиционный лидер Кемаль Кылычдароглу заявил, что его кемалистская партия СНР вернет сирийских беженцев на родину в течение двух лет после его прихода к власти.
«Мы будем защищать до конца этих братьев, которые бежали от войны и нашли убежище в нашей стране», что бы ни утверждал лидер СНР, заявил Эрдоган в телеобращении.
«Мы никогда не изгоним их с этой земли. Наша дверь широко открыта для них. Мы продолжим их принимать. Мы не бросим их в руки убийц».
Напомним, что Эрдоган сталкивается с растущим общественным гневом по поводу беженцев. Уже сейчас можно с уверенностью сказать, что эта проблема будет доминировать на президентских выборах в следующем году. И откровенно говоря, это тот случай, когда турецкий Реис идет против того, что принято называть "волей народа".
Всего Турция приняла почти пять миллионов беженцев, включая сирийцев и афганцев, но их присутствие вызвало напряженность в отношениях с местными жителями, особенно в связи с экономическим кризисом в стране из-за ослабления лиры и роста цен на энергоносители и продукты питания.
На прошлой неделе Эрдоган объявил, что Турция построит на северо-западе Сирии местную инфраструктуру, достаточную для размещения 1 миллиона беженцев — в дополнение к уже построенным десяткам тысяч единиц жилья.
Регион Идлиб на северо-западе Сирии, в котором проживает около трех миллионов внутренне перемещенных лиц, находится под контролем оппозиционных протурецких групп, и остается последним очагом повстанцев в Сирии.
Неясно, сколько сирийцев уже вернулось в свою страну после того, как боевые действия относительно утихли. В 2021 году агентство ООН по делам беженцев проверило или отследило возвращение около 36 000 беженцев в Сирию.