В субботу правительство Афганистана, контролируемое талибами*, издало указ, согласно которому афганские женщины должны покрывать себя с головы до пят. В мире уже раскритиковали это решение, как стоящее в одном ряду с "обременительными ограничениями для женщин, которые диктуют почти все аспекты общественной жизни".

Указ Министерства поощрения добродетели и предотвращения порока вызвал осуждение со стороны феминистских организации и Организации Объединенных Наций, которые назвали его еще одним откровенным предательством обещаний талибов уважать гендерное равенство (хотя крайне сомнительно, чтобы талибы обещали равенство в духе феминисток).

Министерство предложило паранджу как предпочтительную одежду, скрывающую лицо, волосы и тело женщины. Но оно не обязало носить паранджу, хотя именно так эту новость подали практически все мировые агентства.

«Для всех достойных афганских женщин ношение хиджаба необходимо, а лучший хиджаб — это чадори [паранджа], которая является частью нашей традиции и вызывает уважение», — заявил на конференции в Кабуле представитель министерства порока и добродетели Шир Мохаммад. «Те женщины, которые не слишком стары, должны закрывать лицо, кроме глаз».

В заявлении министерства говорится, что субботнее определение «хиджаба», данное министерством, описывает одежду, которая «не должна быть слишком короткой или слишком обтягивающей». По словам министерства, цель одежды состоит в том, чтобы скрыть очертания женского тела.

Миссия Организации Объединенных Наций в Афганистане заявила, что указ талибов создаст новые трудности в их усилиях по получению международного признания в качестве законного правительства страны.