В Вене прошла украинско-чеченская антивоенная акция

В столице Австрии представительство Чеченской республики Ичкерия вместе с общественными организациями и украинской диаспорой провели митинг и фотовыставку, посвященные войнам, развязанным Россией. Как сообщает Кавказ.Реалии акция прошла у памятника советским воинам, погибшим при освобождении Австрии от фашизма на площади Шварценбергплац.

Собравшиеся требовали начать расследование преступлений против чеченского народа, совершенных политическими и военными силами России во главе с Владимиром Путиным. Митинг посвятили жертвами двух российско-чеченских войн, а также продолжающейся военной агрессии в Украине. На акцию пришло около ста человек.

Участница митинга, представляющая Ичкерию в Австрии Роза Дунаева зачитала обращение главы Ичкерии в изгнании Ахмеда Закаева к украинцам: "Вместо парадов 9 мая, мы чтим память убитых на войне в Чечне и Украине. Чеченский народ и миллионы людей проявили свою солидарность с Украиной и украинцами, которые в ужасе от развязываемых Россией войн".

Помимо выступлений активистов, на площади прошла фотовыставка с портретами детей, убитых российской армией. Также состоялся перформанс с демонстрацией "клетки для Путина".