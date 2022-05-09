Палестина: два палестинца убиты, один ранен

Два палестинца были застрелены, а еще один был ранен израильским огнем в ходе отдельных инцидентов на оккупированном Западном берегу и в Восточном Иерусалиме в воскресенье.

Первый, которого опознали как 27-летнего Махмуда Эрама, был убит израильскими войсками в городе Тулькарм к северу от Западного берега при попытке проникнуть в Израиль через разделительный барьер.

Армия Израиля заявила, что стрельба произошла после того, как «солдаты заметили подозреваемого, который пытался незаконно пересечь забор безопасности» в этом районе.

Тысячи палестинских рабочих ежедневно пересекают Израиль с Западного берега, многие из них не имеют израильского разрешения на въезд.

Через несколько часов армия заявила, что израильский охранник застрелил палестинца, который ворвался в поселение Текоа к югу от Западного берега недалеко от города Вифлеем.

Министерство здравоохранения Палестины опознало его как 17-летнего Мотасема Атталаха. По сообщениям израильских СМИ, он имел при себе нож при входе в поселение.

Также в воскресенье израильские силы подстрелили палестинца на контрольно-пропускном пункте полиции у Дамасских ворот в Старом городе Иерусалима.

По данным полиции, палестинца по имени Натир Марзук, 19 лет, из Рамаллаха, доставили в участок для обыска. Там он достал нож и якобы ударил офицера. И Марзук, и 24-летний офицер лечат свои раны.

Воскресные инциденты произошли через несколько часов после того, как израильские силы поймали двух палестинцев, подозреваемых в убийстве трех человек, в ультраортодоксальном еврейском городе Элад в прошлый четверг.

По сообщению израильской армии, двое мужчин, идентифицированных как жители деревни недалеко от Дженина на Западном берегу, были найдены в лесу недалеко от Эльада.

Фотографии этих двоих и израильских силовиков с оружием, направленным на их укрытие, были опубликованы израильскими новостными сайтами.

В понедельник израильские солдаты провели новую серию арестов и рейдов на Западном берегу, поскольку напряженность продолжает накаляться.

По меньшей мере 15 человек были задержаны во время армейских операций в городах Дженин, Наблус, Рамаллах, Вифлеем и Иерусалим и вокруг них.

Армия заявила, что четверо из арестованных подозреваются в причастности к убийствам в Эладе в четверг и стрельбе в поселке Ариэль неделей ранее.

Израильские силы почти ежедневно проводят жестокие рейды, иногда со смертельным исходом, в палестинских городах и деревнях на Западном берегу. С начала года израильские силы и поселенцы убили не менее 50 палестинцев в ходе различных инцидентов. Среди пострадавших две женщины и 7 несовершеннолетних.