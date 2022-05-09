Можем повторить? Что и зачем?

Если в большинстве стран Европы завершение самой кровавой в истории этого континента войны отметили вчера под лозунгом "Никогда снова!", то в путинской России продолжают отмечать девятомай под лозунгом "Можем повторить!"

Правда, как сообщают очевидцы, в Москве у обычных людей стало гораздо меньше и георгиевских лент, и наклеек "На Берлин!" на машинах. А за знак Z и вовсе можно получить кирпичом по стеклу на неохраняемой и непросматриваемой стоянке.

Увы, режим это пытается компенсировать нагнетанием победобесия в регионах, в частности, мусульманских. Так что же именно и зачем предлагается повторять в этот день нашим единоверцам?

В сталинском Совдепе были сосланы в лагере и уничтожены тысячи носителей исламских знаний, закрывались медресе и мечети, мусульманам насаждались атеизм и антисламские ценности. Но когда на него напала Германия, марионеточные совдепские муфтии вынесли "фетву" об обязательности Джихада в защиту Родины.

Какой Родины? Той, что гнобила все главные ценности мусульманина, защищаемые Шариатом - религию, жизнь, имущество, разум, происхождение? И это даже не говоря о том, что еще раньше она захватила земли мусульман - их подлинные родины.

И сейчас продажные кремлевские муфтии и общественники снова "повторяют" такие фетвы, призывая мусульман на "Джихад" по имя "Русского мира". Это нам надо повторять?

Но даже в то время как мусульмане защищали на фронтах эту "Родину", она умудрилась изгнать с их земель народы своих защитников - вайнахов, карачаево-балкарцев, крымских татар. Потому что кому-то показалось, что они могут сотрудничать с врагом. Или же просто представился удобный случай от них избавиться.

И если народы Кавказа потом чудом смогли вернуться на свои земли и восстановить на них хотя бы свои автономии, то крымским татарам не позволили и этого. А когда они привыкли жить в независимой Украине, их Крым снова завоевали, объявив его "исконно русским". "Смогли повторить", хотя еще большой вопрос, чем это закончится. Ну а мусульманам-то тут что повторять? Все уверены, что случись завтра новая мировая война, мусульманские народы не будут депортированы снова? Уже не говоря о том, что такие города как Уфа и Казань могут стать целями ядерных ударов. Нам это точно нужно?

Вопросы риторические и ответ на них известен - нет, мусульманам в России все это точно не нужно повторять. Ни сами эти войны (как и всем нормальным россиянам), ни сражаться в них за тупое, неблагодарное, враждебное их религии и народам государство.

"Никогда снова" - таким должен быть наш девиз и в отношении недопустимости подобных войн, и в отношении недопустимости воевать в них за враждебные нам цели и интересы.