В Турции отмечается рекордный уровень инфляции

Официальный уровень инфляции в Турции подскочил в апреле почти до 70 процентов, что стало серьезной проблемой для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чью экономическую политику часто называют причиной кризиса.

Национальное статистическое агентство сообщило в четверг, что индекс потребительских цен вырос на 69,97% в годовом исчислении в апреле по сравнению с 61,14% в марте.

Эрдоган настаивает на том, что необходимо резкое снижение процентных ставок, чтобы снизить стремительно растущие потребительские цены. Это мнение противоречит устоявшимся в капиталистическом мире "ортодоксальным" экономическим взглядам.

Крах лиры привел к росту стоимости импорта энергоносителей, и иностранные инвесторы теперь отказываются от некогда многообещающего развивающегося рынка.

Вторжение России в Украину и пандемия коронавируса лишь усугубили скачки цен на энергоносители и "узкие" места в производстве.

Аналитики говорят, что годовой уровень инфляции в Турции, самый высокий с тех пор, как правящая партия Эрдогана пришла к власти в 2002 году, во многом связан с его "нетрадиционным" экономическим мышлением.

Эрдоган оказал давление на номинально независимый центральный банк, чтобы тот начал снижать процентные ставки.

В апреле банк сохранил базовую процентную ставку на неизменном уровне четвертый месяц подряд, поддавшись давлению, несмотря на высокую инфляцию.

Самый большой рост цен в апреле был в транспортном секторе, составив 105,9 процента, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки подскочили на 89,1 процента.