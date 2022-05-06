В Турции отмечается рекордный уровень инфляции

Официальный уровень инфляции в Турции подскочил в апреле почти до 70 процентов, что стало серьезной проблемой для президента Реджепа Тайипа Эрдогана, чью экономическую политику часто называют причиной кризиса.
Национальное статистическое агентство сообщило в четверг, что индекс потребительских цен вырос на 69,97% в годовом исчислении в апреле по сравнению с 61,14% в марте.
Эрдоган настаивает на том, что необходимо резкое снижение процентных ставок, чтобы снизить стремительно растущие потребительские цены. Это мнение противоречит устоявшимся в капиталистическом мире "ортодоксальным" экономическим взглядам.
Крах лиры привел к росту стоимости импорта энергоносителей, и иностранные инвесторы теперь отказываются от некогда многообещающего развивающегося рынка.
Вторжение России в Украину и пандемия коронавируса лишь усугубили скачки цен на энергоносители и "узкие" места в производстве.
Аналитики говорят, что годовой уровень инфляции в Турции, самый высокий с тех пор, как правящая партия Эрдогана пришла к власти в 2002 году, во многом связан с его "нетрадиционным" экономическим мышлением.
Эрдоган оказал давление на номинально независимый центральный банк, чтобы тот начал снижать процентные ставки.
В апреле банк сохранил базовую процентную ставку на неизменном уровне четвертый месяц подряд, поддавшись давлению, несмотря на высокую инфляцию.
Самый большой рост цен в апреле был в транспортном секторе, составив 105,9 процента, а цены на продукты питания и безалкогольные напитки подскочили на 89,1 процента.
Министр финансов Нуреддин Небати отмахнулся от опасений, заявив в понедельник, что нынешняя инфляционная тенденция является мимолетной и «не будет распространяться в долгосрочной перспективе и будет постоянной».
«Мы увеличим благосостояние и покупательную способность наших граждан по сравнению с прошлым уровнем», — сказал он.
Турция снизила налоги на некоторые товары и предложила субсидии на некоторые счета за электроэнергию для уязвимых домохозяйств, но даже это не смогло остановить инфляцию.
Турецкая валюта потеряла 44 процента своей стоимости по отношению к доллару в прошлом году и более 11 процентов с начала января.
В ответ правительство Эрдогана использовало государственные банки для скупки лиры в попытке сократить потери валюты.
Есть также предположение, что центральный банк продает доллары через нелегальные каналы, чтобы остановить падение лиры.
«Центральный банк продает 2,5-3 миллиарда долларов в неделю через государственные банки», — заявил на этой неделе бывший менеджер турецкого государственного банка Ziraat.
По сообщениям турецких СМИ, он делился закрытой информацией, полученной им от банковских кругов.
Эрдоган, которому в следующем году предстоят решающие президентские выборы, также изменил политику, чтобы восстановить разорванные союзы с богатыми странами Персидского залива, чтобы получить финансовую поддержку.
На прошлой неделе он посетил Саудовскую Аравию, чтобы восстановить отношения после убийства в 2018 году журналиста-критика из Эр-Рияда Джамаля Хашакджи в консульстве королевства в Стамбуле.
Эрдоган заявил, что его правительство договорилось с Саудовской Аравией о «реактивации большого экономического потенциала».
У аналитиков, однако, существуют опасения, что эти меры не помогут Эрдогану выиграть выборы в 2023 году. Впрочем, тут как раз та ситуация, когда ошибки самого Эрдогана могут наткнуться на головотяпство оппозиции.