В Сирии объявлена амнистия, родственники ждут своих близких

Родственники и семьи заключенных сирийцев собрались перед тюрьмами в среду, ожидая освобождения своих близких после того, как режим Асада объявил обширную амнистию.

Толпа из сотен человек ждала в центре столицы Дамаска, а десятки разбили лагерь на ночь, наблюдая за тем, чтобы их пропавшая семья могла быть среди тех, кого можно благополучно вернуть.

«Я жду своих пятерых детей и мужа с 2014 года», — говорит Умм Махер, ожидая возле столичного моста Джиср аль-Раис, основного пункта прибытия автобусов, въезжающих в город.

«Самому старшему 25, а младшему 15. Мы не имеем никакого отношения к терроризму», — добавила она, имея в виду общее обвинение для задержанных гражданских лиц.

Главарь сирийского режима Башар Асад издал несколько указов об амнистии во время опустошительной 11-летней войны в стране, которая разразилась после того, как режим расправился с преимущественно мирными протестующими.

Но правозащитники заявили, что недавнее освобождение — после указа, изданного в субботу — является наиболее полным в отношении обвинений в терроризме.

Новый указ означает «предоставление всеобщей амнистии по террористическим преступлениям, совершенным сирийцами» до 30 апреля 2022 года, «кроме повлекших смерть человека».

Во вторник Минюст сообщил, что «за последние два дня в нескольких регионах были освобождены сотни заключенных».

Базирующаяся в Великобритании Сирийская обсерватория по правам человека сообщает, что более 250 задержанных уже освобождены, а министерство юстиции обещает, что в ближайшие дни будет освобождено еще больше.

По данным СОПЧ, с начала войны в режимных тюрьмах содержалось полмиллиона человек, из них около 100 000 умерли либо от пыток, либо из-за плохих условий содержания.

Активисты также обвиняют режим в пытках задержанных до смерти, изнасилованиях, сексуальных домогательствах и внесудебных казнях .

Умм Абдо ждала двух своих сыновей, пропавших без вести в 2013 году.

«Надеюсь, они вернутся», — сказала она. «Я сказал своей соседке, что она должна держать меня, если я их увижу, потому что я могу потерять сознание. Я даже не знаю, узнаю ли я их».

Для толпы, ожидающей в Дамаске, по состоянию на среду ни один заключенный еще не вернулся.