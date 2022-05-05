Аль-Акса: сионисты не дали совершить азан к ночной молитве

Министр по делам религий Палестины осудил поднятие флага Израиля и исполнение израильского гимна в мечети Аль-Акса, а также препятствия призыву к ночной молитве (иша).

Израильские силы совершили налет на мечеть Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме во вторник вечером и запретили азан к ночной молитве, с призывом петь национальный гимн и поднимать флаги в ознаменование "дня памяти Израиля".

Празднование дня памяти прошло у Стены Бурак, также называемой Западной Стеной, где президент Израиля Исхак Герцог выступил с речью, в которой призвал израильтян сохранять единство перед лицом «ненавистнического террора».

Речь состоялась в преддверии так называемого дня независимости Израиля, который отмечается в четверг.

Полиция конфисковала аудиопровода в Аль-Аксе, чтобы помешать совершению азана, сказал шейх Хатем аль-Бакри, министр по делам религий и глава исламского вакуфа.

Он сказал, что инцидент, произошедший вечером во вторник, можно объяснить только желанием Израиля разжечь религиозную войну, которую они смогут начать, но не остановить.

Аль-Бакри призвал международное сообщество и организации, занимающиеся сохранением наследия, положить конец неоправданным нападениям, а также призвал арабский и мусульманский мир принять меры для защиты Аль-Аксы — третьей святыни ислама.

Тем временем экстремистская группа поселенцев объявила о планах штурма мечети Аль-Акса в четверг в знак признания «дня независимости».

Активисты группы "Храм" призвали израильтян «отпраздновать независимость на Храмовой горе», имея в виду мечеть Аль-Акса, на своих сайтах в социальных сетях.

Они призвали участников размахивать израильским флагом и петь национальный гимн Израиля.

Планируется два выезда: утром и вечером.

Рейды на святое место сопровождаются усилением насилия со стороны поселенцев против палестинцев в Восточном Иерусалиме.



Во время священного месяца Рамадан израильские поселенцы и оккупационные силы совершили нападения на палестинских молящихся в священном месте, в результате чего десятки людей получили ранения.

В ближайшие недели палестинцы будут отмечать Накбу, или «Катастрофу», когда сионистские ополченцы провели этническую чистку сотен тысяч палестинцев с целью создания государства Израиль в 1948 году.

