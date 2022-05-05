Ичкерия - Украина: наведение мостов для будущего союза

В то время как пехотинцы Путина умирают и убивают в Украине, чтобы запихнуть в Россию 20-30 миллионов православных славян, которые должны усилилить позиции "Русского мира", представители независимого чеченского проекта приехали в Украину наводить мосты с целью создания в будущем равноправного союза.

Речь идет о делегации ичкерийцев из Европы во главе с сыном второго президента Ичкерии Анзором Масхадовым и современным чеченским историком и национально-государственным теоретиком Джамбулатом Сулеймановым. Они не только навестили в Украине воюющих на ее стороне ичкерийских добровольцев из батальона имени Шейха Мансура, но и провели ряд значимых политических встреч.

Кроме того, они приняли участие в беседе с выдающимся украинским мыслителем и общественным деятелем Дмитрием Корчинским, который последовательно выступает за поддержку Украиной освободительных движений на территории нынешней России.

В беседе затронуты интересные вопросы, в том числе об исторических связях и современных интересах и целях народов Кавказа и Украины. Стороны констатировали, что после краха империи Кремля именно Украина, которая превратится в одну из ведущих держав Восточной Европы, может стать важнейшим партнером как для Ичкерии, так и для Северного Кавказа в целом.

Рекомендуем к просмотру https://youtu.be/sFnobur8CM0