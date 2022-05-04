В США наконец-то заметили бедственное положение христиан в Израиле

В пятницу двухпартийная группа американских законодателей выступила с редкой критикой Израиля, сославшись на рост числа "безнаказанных" нападений на христианскую общину в Иерусалиме.

Законодатели во главе с конгрессменом-демократом Хоакином Кастро и республиканцем Гасом Билиракисом заявили, что радикальные группы в Израиле стремятся «изгнать» христиан из священного города и угрожают его «культурному и религиозному разнообразию».

«Мы пишем сегодня как двухпартийная группа членов Конгресса, глубоко обеспокоенная ростом нападений на христианскую общину в Иерусалиме», — заявили законодатели .

Иерусалим считается священным городом как у христиан, так и у мусульман и иудеев. В городе 95 церквей и он является домом для одного из пяти греческих православных патриархатов, а также значительного числа мелькитских греко-католиков, католиков, сирийцев и армян.

Столетие назад христиане составляли около 25 процентов населения Иерусалима, но сегодня их присутствие сократилось до менее чем двух процентов.

В то время как число христиан, живущих на Ближнем Востоке, сокращалось на протяжении десятилетий, письмо американских законодателей, в котором отмечается шаткое положение христиан в священном городе, появилось на фоне недавних предупреждений церковных лидеров о присутствии христианской общины.

В декабре тринадцать христианских патриархов и главы иерусалимских церквей выступили с совместным заявлением, предупреждающим о «систематических попытках» изгнания христиан из Иерусалима и святой земли.

Хотя христианские лидеры отметили заявленную приверженность израильского правительства обеспечению безопасности христиан и свободы вероисповедания, они также заявили, что ее «предают» местные политики, силовики и чиновники в Израиле, которые отказываются пресекать действия радикальных групп, устраивающих «запугивание» христиан и «осквернение» святых мест.

Греческий патриархат, один из крупнейших владельцев собственности в Иерусалиме, который сдает в аренду Израилю землю, на которой построен Кнессет, уже давно вовлечен в судебные баталии с группами поселенцев за собственность в городе. В последнее время напряженность вспыхнула вокруг принадлежащего церкви отеля Petra, который израильская полиция помогла группе поселенцев частично захватить в марте.

В своем письме в пятницу законодатели США выступили с суровым предупреждением об атаках на христиан и христианские места. Они сослались на попытку израильтянина в декабре 2020 года сжечь Церковь Всех Наций, расположенную на Елеонской горе в Иерусалиме, а также на четыре акта вандализма за один месяц в 2021 году против монастыря Румынской церкви в Иерусалиме.

Они также привлекли внимание к нападениям на христианское духовенство, в том числе к нападению трех израильских молодых людей на армянского священника в мае 2021 года.

«Действия радикальных групп, способных действовать безнаказанно, напрямую угрожают религиозной свободе христианской общины Иерусалима и подрывают богатую историю межконфессионального сотрудничества внутри города», — говорится в письме.

Кроме того, законодатели заявили, что сокращение христианского присутствия на Святой земле будет иметь последствия для гуманитарных вопросов, поскольку программы служения, организованные под эгидой христианских церквей в Иерусалиме, осуществляют медицинскую, образовательную и гуманитарную работу для людей по всему Израилю, палестинским территориям и Иорданиинезависимо от религиозной принадлежности.

Законодатели призвали Государственный департамент США «сотрудничать с израильским правительством, чтобы поддерживать заявленное им обязательство» в отношении свободы религии и вероисповедания и привлекать радикальные группы к ответственности за нападения на христиан.

В общем, очевидное-невероятное, законодатели страны, в которой христианские сионисты являются самыми упорными и многочисленными сторонниками Израиля, наконец то заметили, что настоящим христианам (значительное число которых это палестинцы-арабы) жить там совсем не сладко.