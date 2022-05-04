Илон Маск покупает Twitter: что это несет ближневосточным диссидентам?

На днях стало известно, что миллиардер Илон Маск приобретет сервис коротких сообщений почти за 44 миллиарда долларов. Компания Twitter 25 апреля объявила о заключении окончательного соглашения о покупке сервиса самым богатым человеком в мире. Таким образом, глава Tesla и SpaceX заплатит 54,20 доллара за акцию компании Twitter. В результате сделки она уйдет с биржи.

Еще 2 апреля стало известно, что Маск приобрел 9,2 процента акций Twitter, став держателем крупнейшего пакета. Накануне стоимость акции соцсети составляла почти 46 долларов. Миллиардер заявил, что заинтересован в покупке Twitter, поскольку верит в потенциал этой компании как "платформы для свободного выражения мнений во всем мире".

В совместном заявлении с командой Twitter Маск заявил, что собирается сделать сервис "лучше, чем когда-либо", добавив новые функции. Так, он обещал сделать алгоритмы открытыми для общественности, чтобы повысить доверие к соцсети. "Свобода слова - основа действующей демократии, - констатирует предприниматель. - А Twitter - это цифровое пространство для обсуждения фундаментальных для будущего вопросов".

Сам Маск - активный пользователь Twitter, где у него более 83 миллионов подписчиков. Он неоднократно обвинял компанию в ограничении свободы выражения мнений.

Однако, многие пользователи-диссиденты на Ближнем Востоке и в Северной Африке обеспокоены тем, что с превращением Twitter в частную компанию безопасное пространство для свободного высказывания в условиях различных форм государственной цензуры вот-вот исчезнет.

Превращение Twitter в частное предприятие без надзора означает, что некоторые из перемен могут ограничивать безопасность и конфиденциальность пользователей, заставляя их замолчать, говорят активисты и эксперты.

Наряду с предоставлением алгоритмов с открытым исходным кодом и преодолением спорной проблемы ботов, Маск также пообещал «аутентифицировать всех людей».

«Независимо от того, как вы это сделаете, это исключит некоторых пользователей платформы», — говорит Джиллиан Йорк, директор по международной свободе выражения мнений в Electronic Frontier Foundation (EFF).

Многие задаются вопросом, как самопровозглашенный «абсолютист свободы слова» планирует проверять личность пользователей и заставит ли это анонимных пользователей раскрыть свою настоящую личность.

Если «аутентификация всех людей» включает в себя деанонимизацию, это «несомненно, окажет крайне негативное влияние на продемократические движения по всему миру», —говорит сирийско-американский демократический активист Карим Рифаи.

«Деанонимизация делает опасным или невозможным для активистов оппозиции, живущих при диктаторских режимах, безопасно критиковать своих угнетателей», — сказал Рифаи.

Аутентификация пользователей— это процесс, который можно выполнять различными способами.

Ваэль Алалвани, защитник цифровых прав и специалист по данным, объясняет, что это может варьироваться от «проверки CAPTCHA… до загрузки официальных документов и личных фотографий».

Независимо от того, как это делается, и Йорк, и Алалвани согласны с тем, что здесь есть повод для беспокойства.

В то время как аутентификация упоминалась как «решение» процветающего присутствия ботов и спама в Twitter, Алалвани считает, что эти проблемы «не могут быть решены с помощью аутентификации как таковой».

Линейная борьба с ботами может привести к непредвиденным последствиям, которые не служат долгосрочной цели, сказал он, добавив, что пользователи Twitter, которые анонимно пишут твиты против репрессивных правительств, будут первыми пострадавшими, если они в конечном итоге раскроют свою личность.

Йорк соглашается. «Пользователь, который анонимно пишет в Twitter против репрессивного режима… должен будет сопоставить свою физическую безопасность с важностью своей работы — выбор, который он не должен делать», — сказала она.

Многие пользователи говорят, что хотя наличие ботов крайне неприятно, и они хотели бы от них избавиться, все же боты являются меньшим злом по сравнению с запретом анонимных учетных записей.

Напомним, что раньше такие платформы, как Twitter и Facebook, давали активистам средства для организации и усиления своих требований, по сути, став ключевыми инструментами, сыгравшими роль в разжигании некоторых восстаний «Арабской весны» 2011 года.

За несколько лет, предшествовавших революциям, несогласные, которые анонимно вели блоги с начала 2000-х годов, нашли более широкую аудиторию в Twitter, поскольку популярность платформы резко возросла после 2008 года.

В политическом климате, который не позволял независимым СМИ процветать, местные активисты смогли предложить альтернативную точку зрения, которая нашла отклик у миллионов людей.

Теперь же если Twitter решит заставить пользователей отказаться от личной информации под предводительством Маска, это станет «концом анонимной онлайн-активности», предполагая, что пользователи могут начать перемещаться в другое место, причем зашифрованное приложение для обмена сообщениями Telegram будет наиболее очевидным вариантом.

Хотя Twitter исторически передавал пользовательские данные иностранным правительствам в ответ на юридические запросы, он делал это осторожно и иногда «давал отпор, когда они считали такие запросы несправедливыми», — говорит Йорк.

Тем не менее, Маск до сих пор не дал никаких указаний на то, что он понимает проблему.

В твите, опубликованном во вторник, Маск говорит: «Под «свободой слова» я просто подразумеваю то, что соответствует закону».

Он продолжает: «Я против цензуры, которая выходит далеко за рамки закона. Если люди хотят меньше свободы слова, они обратятся к правительству с просьбой принять соответствующий закон».

Это заявление встревожило активистов, которые переступают границу свободы слова, установленную их правительствами (представьте как понимают свободу слова хунта Сиси в Египте или режим Асада в Сирии) и охраняемую Маском, и указывает, что «их данные могут быть легко переданы правительству для обеспечения соблюдения закона.

Многие требуют установить едва ли не коллективное управление над соцсетью, но по большому счету это невозможно, ведь она теперь действительно является частной собственностью одного человека, который лишь позволяет другим людям использовать ее в качестве платформы для обмена сообщений. А это значит, что единственной альтернативой будет переезд на другие платформы.