В Чечне не время для больших свадеб: слишком большие потери в Украине

В Чеченской Республике из-за больших потерь в Украине среди военнослужащих из Чечни неофициально запретили масштабные свадебные празднования. Об этом сообщает Кавказ.Реалии со ссылкой на свои источники в регионе. При этом отмечается, что официальных указаний по этому поводу нет, решения принимаются со ссылкой на то, что "так думает падишах" (т.е. Кадыров).

Собеседники издания также утверждают, что в последние дни регулярно происходят похороны кадыровцев, погибших в Украине. Так вчера похороны очередного погибшего на войне с Украиной прошли в селе Аллерой в Курчалоевском районе, перед этим двух убитых похоронили в селе Бачи-Юрт того же района Чечни.

Кавказ.Реалии попытался уточнить информацию о неофициальном запрете многолюдных свадебных мероприятий в банкетных залах, которые специализируются на их проведении. В Грозном из пяти залов, куда звонил корреспондент издания, четыре не ответили, один готов принять до 50 гостей – это крайне мало по местным меркам.

В нескольких залах Гудермеса и Аргуна не дали ясного ответа на вопрос о возможности проведения свадьбы, сказав, что им "надо уточнить" некую информацию. В другом банкетном зале, вмещающем до 450 человек, отказали, не объяснив причину.

Власти Чечни информацию о негласном запрете не комментируют.

Кавказ.Реалии сообщает со ссылкой на свой источник, что на войне в Украине уже погибли до 60 уроженцев Чечни, причем редакции известны имена 16 погибших. Сами чеченские власти признают гибель лишь по меньшей мере семи человек.

Между тем украинская сторона ранее оценила потери группировки войск с Северного Кавказа в первые дни вторжения в пять тысяч человек убитыми и ранеными. По данным Киева, кадыровцы несли большие потери в результате ударов артиллерии и авиации, были случаи, когда за раз уничтожалось по 30–40 единиц военной техники.