Мали разрывает оборонные соглашения с Францией

Правящая военная хунта Мали объявила, что разрывает оборонные соглашения с бывшей колониальной метрополией Францией, осуждая «вопиющие нарушения» ее национального суверенитета французскими войсками, дислоцированными там.

Это объявление стало последним признаком ухудшения отношений между Мали и Францией.

Власти Бамако заявили, что проинформировали Париж об этом решении в понедельник днем.

Франция пока официально не отреагировала на это заявление.

«В течение некоторого времени правительство Республики Мали с сожалением отмечает серьезное ухудшение военного сотрудничества с Францией», — заявил в телеобращении официальный представитель правительства полковник Абдулайе Майга.

Майга привел несколько случаев, когда французские войска нарушали воздушное пространство страны.

Он сослался на шаг Франции в июне 2021 года по прекращению совместных операций с малийскими силами и упомянул о другом решении, принятом в феврале, о выводе французских войск из западноафриканского государства.

Соглашения, которые разорвали в Мали, были теми самыми, что заложили основу для интервенции Франции в Мали в 2014 году.

Они были подписаны через год после того, как Франция перебросила крупные силы, чтобы помочь армии Мали остановить наступление там вооруженных групп.

Напряженность между Францией и военным правительством Мали, захватившим власть в августе 2020 года, нарастала уже некоторое время.

С тех пор отношения Франции с Мали ухудшились, поскольку правительство сопротивлялось давлению международного сообщества, требовавшего установить график быстрого возвращения к демократическому правлению.

Париж также возражал против сближения правительства с Кремлем.

И Франция, и Соединенные Штаты обвиняли наемников из кремлевской ЧВК Вагнера в многочисленных военных преступлениях в Мали, хотя Бамако утверждает, что россияне — всего лишь военные инструкторы, помогающие наводить порядок.

Огромные территории Мали находятся вне контроля правительства из-за деятельности вооруженных групп, которая началась в 2012 году , а через три года распространилась на соседние Буркина-Фасо и Нигер.

Военные захватили власть в Мали после протестов против того, как правительство ведет войну против вооруженных групп.

Конфликт привел к гибели тысяч военных и гражданских лиц и вынудил сотни тысяч людей покинуть свои дома.

Первоначально военные обещали восстановить гражданское правление, но не смогли выполнить ранее взятые на себя обязательства по проведению выборов в феврале этого года, что привело к региональным санкциям.

В воскресенье Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к скорейшему возвращению гражданского правления в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо, которыми в настоящее время управляют военные режимы.