Мали разрывает оборонные соглашения с Францией

Правящая военная хунта Мали объявила, что разрывает оборонные соглашения с бывшей колониальной метрополией Францией, осуждая «вопиющие нарушения» ее национального суверенитета французскими войсками, дислоцированными там.
Это объявление стало последним признаком ухудшения отношений между Мали и Францией.
Власти Бамако заявили, что проинформировали Париж об этом решении в понедельник днем.
Франция пока официально не отреагировала на это заявление.
«В течение некоторого времени правительство Республики Мали с сожалением отмечает серьезное ухудшение военного сотрудничества с Францией», — заявил в телеобращении официальный представитель правительства полковник Абдулайе Майга.
Майга привел несколько случаев, когда французские войска нарушали воздушное пространство страны.
Он сослался на шаг Франции в июне 2021 года по прекращению совместных операций с малийскими силами и упомянул о другом решении, принятом в феврале, о выводе французских войск из западноафриканского государства.
Соглашения, которые разорвали в Мали, были теми самыми, что заложили основу для интервенции Франции в Мали в 2014 году.
Они были подписаны через год после того, как Франция перебросила крупные силы, чтобы помочь армии Мали остановить наступление там вооруженных групп.
Напряженность между Францией и военным правительством Мали, захватившим власть в августе 2020 года, нарастала уже некоторое время.
С тех пор отношения Франции с Мали ухудшились, поскольку правительство сопротивлялось давлению международного сообщества, требовавшего установить график быстрого возвращения к демократическому правлению.
Париж также возражал против сближения правительства с Кремлем.
И Франция, и Соединенные Штаты обвиняли наемников из кремлевской ЧВК Вагнера в многочисленных военных преступлениях в Мали, хотя Бамако утверждает, что россияне — всего лишь военные инструкторы, помогающие наводить порядок.
Огромные территории Мали находятся вне контроля правительства из-за деятельности вооруженных групп, которая началась в 2012 году , а через три года распространилась на соседние Буркина-Фасо и Нигер.
Военные захватили власть в Мали после протестов против того, как правительство ведет войну против вооруженных групп.
Конфликт привел к гибели тысяч военных и гражданских лиц и вынудил сотни тысяч людей покинуть свои дома.
Первоначально военные обещали восстановить гражданское правление, но не смогли выполнить ранее взятые на себя обязательства по проведению выборов в феврале этого года, что привело к региональным санкциям.
В воскресенье Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к скорейшему возвращению гражданского правления в Мали, Гвинее и Буркина-Фасо, которыми в настоящее время управляют военные режимы.