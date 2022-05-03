Турция вернет в Идлиб миллион сирийских беженцев

Турция разрабатывает планы по возвращению одного миллиона сирийских беженцев на север Сирии, в рамках программы по строительству жилья и предоставлению услуг в регионах, удерживаемых протурецкими силами. Об этом заявил во вторник президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган,

Эрдоган сделал приурочил свое заявление по видеосвязи к доставке новых модульных домов сирийцам, живущим в контролируемом повстанцами Идлибе.

Турецкое правительство с помощью местных и международных неправительственных организаций намерено построить 100 000 таких домов для укрытия сирийцев, спасающихся от сил режима Башара Асада.

Эрдоган сказал в своем выступлении, что уже полмиллиона сирийцев вернулись в части Сирии, контролируемой Турцией.

«Мы подкрепляем нашу стратегию проектами, направленными на поощрение возврата», — сказал он. «Мы готовим проект по возвращению одного миллиона наших сирийских братьев».

Эрдоган добавил, что Анкара будет реализовывать проект в сотрудничестве с местными советами в 13 регионах, включая Азаз, Эль-Баб и Таль-Абьяд. «В этом проекте будут все инфраструктурные проекты, от жилья до больниц, все, что касается повседневной жизни», — сказал он.

В настоящее время Турция принимает 3,7 миллиона сирийских беженцев и 1,7 миллиона других иностранных граждан. При этом она также находится в тисках валютного кризиса.

Прошлым летом в крупных городах, таких как Стамбул и Анкара, произошел всплеск антимигрантского насилия, когда нападениям подверглись сирийские предприятия и беженцы.

Основная оппозиционная кемалистская Республиканская народная партия (СНР) возглавила все более враждебную антисирийскую риторику. Несмотря на свою леволиберальную политическую позицию, лидер СНР Кемаль Кылычдароглу пообещал отправить сирийцев обратно в их страну, если он будет избран президентом в 2023 году.

Умит Оздаг, правый политик и председатель Партии Победы, в последние месяцы наделал шума в СМИ, пообещав отправить миллионы сирийцев, афганцев и пакистанцев обратно в свои страны.

Эрдоган, который всего несколько недель назад заявил, что никогда не отправит сирийцев обратно, теперь говорит об их «почетном» возвращении, поскольку в следующем году в Турции приближаются президентские выборы.

В феврале Турция закрыла 16 провинций для вновь прибывших иностранных жителей, включая беженцев, и начала переселение сирийцев из районов, где они составляют более 25 процентов населения.

На этой неделе правительство также запретило сирийским беженцам, проживающим в Турции, ездить в северную Сирию на праздник Ид аль-Фитр из-за общественной критики по поводу того, что им разрешено свободно передвигаться туда и обратно.

Оппозиционные политики утверждали, что если сирийцы могут свободно поехать в Сирию, они должны оставаться там.

В настоящее время правительство выдает разрешения на перемещение только тем сирийцам, которые приезжают в страну на похороны или хотят навсегда переселиться в северную Сирию.