Во Франции две семьи чеченских беженцев оказались на улице

Две семьи уроженцев Чечни – всего 15 человек, в том числе 11 детей – оказались на улице в Страсбурге после отказа властей Франции предоставить им статус беженцев, сообщает издание Кавказ.Реалии.

По словам пресс-секретаря Ассоциации чеченцев Европы Шамиля Албакова, семьи, о которых идет речь, более четырех лет назад переехали во Францию, где проходили процедуру получения беженства. На это время им было предоставлено жилье и социальная поддержка, но после отказа они были вынуждены выселиться.

"Сейчас они в палатках сидят напротив мэрии. Их никто не забирает, не депортирует, полиция проходит мимо. Сами семьи ведут переговоры с мэрией о предоставлении жилья. У них два варианта: заново подать заявления на убежище или попросить в префектуре вид на жительство из-за длительного проживания во Франции, их дети здесь ходят в школу ", - говорит Албаков.

Французские социальные службы сейчас не могут разместить семьи из-за отсутствия мест, они просят беженцев каждый день звонить и интересоваться – не освободились ли комнаты. Также в ситуацию вмешался директор школы, которую посещают дети из чеченских семей, он тоже направил обращение в местную префектуру.

Албаков добавляет, что такие случаи являются достаточно частыми и чеченские правозащитные организации не имеют ресурсов помощи каждой семье, оказавшейся без крыши над головой. Более того, если общественная организация предоставит квартиру, семья автоматически лишается статуса на социальное жилье.

Ранее эту ситуацию с беженцами власти Чечни использовали как повод обвинить в бездействии оппозиционеров, проживающих в Европе. В частности, глава госканала "Грозный" Чингиз Ахмадов заявил, что никто из сторонников непризнанной Чеченской республики Ичкерия не снял квартиру пострадавшим семьям, в то время как фонд имени Ахмада Кадырова "помог уже миллионам людей".

Тем не менее мы ничего не знаем о том, как Грозный планирует оказать помощь семьям во Франции.