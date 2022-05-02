Амир Афганистана выступил с редкой публичной речью в честь праздника

Верховный амир Афганистана появился публично лишь второй раз за последние шесть лет в воскресенье, заявив верующим, празднующим Ид аль-Фитр, что талибы* добились свободы и безопасности с момента прихода к власти в прошлом году.

Многие отметили иронию этого заявления, которое произошло всего через два дня после того, как в мечети в Кабуле взорвалась бомба. Эту иронию подчеркивала атмосфера усиленной безопасности, которая окружала Хибатуллу Ахундзада, амира талибов.

«Поздравляю с победой, свободой и успехом», — сказал он тысячам верующих в мечети Ид Гах в южном городе Кандагар, де-факто являющемся центром власти талибов.

«Поздравляю с этой безопасностью и с исламской системой».

В то время как количество взрывов по всей стране сократилось с тех пор, как Кабул был захвачен талибами в августе прошлого года, нападения резко возросли в последние две недели месяца Рамадан.

Десятки мирных жителей были убиты в результате нападений, ответственность за некоторые из которых взяла на себя группировка ИГИЛ*. Эти удары были направленны в основном против членов шиитских и суфийских общин. Взрыв в пятницу в столице унес жизни по меньшей мере 10 человек.

Согласно сообщениям в социальных сетях, Ахундзаде произнес свою краткую речь из одного из первых рядов молящихся в Кандагаре, не поворачиваясь лицом к толпе.

Представители талибов не подпускали к нему журналистов, сообщает корреспондент AFP .

«Я так счастлив, что даже не могу это описать», — сказал житель Кандагара Бисмиллах, присутствовавший на праздничной молитве в мечети Ид Гах.

«У меня была мечта помолиться рядом с моим верховным амиром, услышать его голос или увидеть его».

Гул Ахмад, еще один житель Кандагара, который молился в мечети, сказал, что афганцы будут продолжать молиться, несмотря на недавние нападения.

«Наши люди любят свою религию… даже если каждый день будут происходить взрывы, наши люди все равно будут посещать такие места и молиться», — сказал он.

Два вертолета зависли над мечетью на протяжении всего двухчасового мероприятия.

Это было второе известное публичное выступление амира Хибатуллы Ахундзада с тех пор, как он взял под свой контроль Талибан в 2016 году.

В октябре он посетил мечеть Даруль Улюм Хакимия в Кандагаре, согласно аудиозаписи, распространенной аккаунтами талибов в социальных сетях.

Скрытность амира Хибатуллы породила слухи о его роли в новом правительстве талибов, сформированном после того, как 15 августа группа взяла под свой контроль Кабул, и даже слухи о его смерти.

Его публичная роль в основном ограничивается выпуском сообщений во время исламских праздников, и считается, что Ахундзада проводит большую часть своего времени в Кандагаре.

В пятницу в сообщении, опубликованном накануне Ид аль-Фитр, он не упомянул о кровопролитии, которое потрясло Афганистан в Рамадан. Вместо этого он похвалил создание талибами «сильной исламской и национальной армии» и «сильной разведывательной организации».

В Кабуле премьер-министр Мохаммад Хассан Ахунд провел во дворце молитву в честь праздника Ид, где он еще раз раскритиковал Вашингтон за вмешательство во внутренние дела Афганистана.

«Разве они (Вашингтон) не удерживали богатство этой страны, которое было в ее банке? Разве это не вмешательство в эту страну?». Об этом говорится в распространенном властями заявлении Ахунда.

В отличие от Кандагара, после недавних кровопролитных терактов многие афганцы в Кабуле предпочитали оставаться дома в воскресенье, а не посещать соседние мечети.

«Положение нашего народа очень печальное, особенно после того, что произошло в мечетях», — сказал AFP житель Кабула Ахмад Шах Хашеми .

«Многие молодые и старые люди стали мучениками. У народа Афганистана нет ничего, кроме печали».

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