Мир увидел кадры асадитской резни в 2013 году около Дамаска

Британская газета The Guardian в четверг опубликовала расследование с кадрами, показывающими резню, совершенную боевиками режима Башара Асада в апреле 2013 года в Тадамоне, пригороде к югу от сирийской столицы Дамаска,.

Статья называется «Резня в Тадамоне: как двое ученых выследили сирийского военного преступника» и была написана ближневосточным корреспондентом Мартином Чуловым.

Именно в Тадамоне были собраны группы мирных жителей, направлены к яме и расстреляны.

Британская газета сообщает, что после резни в братской могиле было по меньшей мере 41 тело. Затем тела облили горючим и подожгли. На видеозаписи слышен смех солдат.

Как сообщает The Guardian, резню устроило 227-е отделение сирийской военной разведки. Это произошло всего в нескольких милях от резиденции лидера сирийского режима Башара Асада.

Чулов пишет, что эти кадры являются «одним из самых обвиняемых видео за весь сирийский конфликт» и «дают нам возможность заглянуть в ранее нерассказанную часть 10-летней войны».

Видеозапись была записана новобранцем асадитского ополчения, который передал ее сначала активисту оппозиции во Франции, а затем двум исследователям: Ансар Шахуду и профессору Угюру Умиту Юнгеру из Центра Холокоста и геноцида Амстердамского университета.

Ансар, критик режима Асада, создала фейковый аккаунт в Facebook, чтобы связаться с официальными лицами режима.

В марте 2021 года она связалась с человеком по имени Амджад Юсуф, который предположительно является одним из боевиков на видео.

Два исследователя передали свои доказательства, состоящие из видеозаписей, заметок и тысяч часов интервью, прокурорам Нидерландов, Германии и Франции. Источник находится в безопасности за пределами Сирии.