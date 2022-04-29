Эрдоган в Саудовской Аравии: впервые после убийства Джамаля Хашакджи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в четверг с наследным принцем Саудовской Аравии для «развития» отношений между двумя странами. Это первый визит турецкого лидера в Саудовскую Аравию после убийства журналиста Джамаля Хашакджи в 2018 году, которое вбило клин между двумя странами.

Саудовское государственное информационное агентство опубликовало изображения турецкого лидера, обнимающего наследного принца Мухаммеда бин Салмана (МБС), фактического правителя страны, который, как установили представители американской разведки, одобрил заговор против Хашакджи, что Эр-Рияд отрицает.

Теплые объятия между Эрдоганом и МБС, по-видимому, сигнализируют о том, что прежние холодные отношения между двумя странами подошли к концу.

Оба лидера «обсудили саудовско-турецкие отношения и пути их развития во всех областях», сообщает агентство.

На фотографиях, опубликованных турецкими государственными СМИ, также запечатлена отдельная встреча с королем Салманом, отцом наследного принца.

Затем Эрдоган посетил Масджид аль-Харам (Великую мечеть) в Мекке, где совершил умру (малое паломничество).

Визит Эрдогана состоялся в не случайное время. Турция, столкнувшаяся с экономическим кризисом, который был вызван обвалом ее валюты и стремительной инфляцией, пытается заручиться финансовой поддержкой со стороны богатых энергоносителями стран Персидского залива.

Перед вылетом из Стамбула во второй город Саудовской Аравии Джидду, где на некоторых дорогах были развешаны турецкие и саудовские флаги, Эрдоган сказал, что надеется «начать новую эру» в двусторонних отношениях.

«Мы считаем, что расширение сотрудничества в таких областях, как оборона и финансы, отвечает нашим общим интересам», — сказал Эрдоган.

Напомним, что саудовские агенты убили и расчленили Хашакджи, инсайдера, ставшего критиком, в консульстве королевства в Стамбуле в октябре 2018 года. Его останки так и не были найдены.

Этот ужасный поступок рисковал изолировать Саудовскую Аравию, и особенно принца Мухаммада, а также обострить региональное соперничество Эр-Рияда с Анкарой.

Турция разозлила саудовцев, начав расследование убийства обозревателя Washington Post, которое, по словам Эрдогана, было заказано на «высших уровнях» правительства Саудовской Аравии.

В ответ Саудовская Аравия неофициально оказала давление на экономику Турции, бойкотировав основные товары турецкого импорта.

Но торговля между ними постепенно начала улучшаться, а в январе Эрдоган заявил, что планирует посетить Саудовскую Аравию.

Ранее в этом месяце суд Стамбула заочно приостановил судебный процесс над 26 саудовскими подозреваемыми , связанными со смертью Хашакджи, и передал дело в Эр-Рияд.

Решение привело в ярость правозащитников и вдову Хашакджи (точнее невесту) Хатидже Дженгиз, которые пообещали обжаловать его в суде высшей инстанции.

Как бы то ни было последствия убийства журналиста продолжают портить имидж Саудовской Аравии, особенно в США.

По словам саудовского политолога Али Шихаби, приезд Эрдогана стал победой саудовских чиновников, стремящихся перевернуть страницу.

«Конечно, это оправдание», — сказал Шихаби перед приездом президента Турции. «Эрдоган был изолирован и заплатил высокую экономическую цену огромными экономическими потерями в результате экономического и туристического бойкота, поэтому он приезжает в Саудовскую Аравию».

Он добавил, что обе страны выиграют, поскольку Эрдогану «нужны торговые и туристические потоки из Саудовской Аравии, а Саудовская Аравия предпочла бы, чтобы он был «на стороне» в различных региональных вопросах — и может быть открыта для покупки оружия у Турции».

Выступая перед журналистами перед отъездом из Турции, Эрдоган сказал, что, по его мнению, расширение сотрудничества в области здравоохранения, энергетики, продовольственной безопасности, оборонной промышленности и финансов будет взаимовыгодным для обеих стран.

Экономические интересы являются «главной, главной движущей силой» визита Эрдогана, говорит Дина Эсфандиари, старший советник Международной кризисной группы по Ближнему Востоку.

«Похоже, что Турция забыла о Хашогги, и я уверена, что саудовцы это ценят», — сказала Эсфандиари.

«Я уверена, что мы увидим заявление о том, что пора все исправить, возможно, наладить экономические связи и торговлю, стимулировать турецкую экономику благодаря саудовцам», — добавила она.

Турецкий журналист Рагып Сойлу считает, что Анкару нельзя винить за то, что она «забыла» дело Хашакджи. По его словам, про Хашакджи забыл весь мир, и Турция лишь стала последней. И если уж даже родственники самого Хашакджи (включая его детей) не имеют претензий к королевству, то какой смысл Турции продолжать эту борьбу, да еще на фоне тяжелого экономического кризиса.

Что ж, возможно, примирение крупнейших мусульманских стран региона действительно важнее справедливости в отношении одного журналиста. Но что-то на душе подсказывает, что такой прагматизм еще не раз выйдет боком.