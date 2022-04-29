Десятки палестинцев ранены в ходе израильского нападения на Аль-Аксу

По меньшей мере 42 палестинца получили ранения в результате рейда израильской полиции на комплекс мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме, сообщил Палестинский Красный Полумесяц после нескольких недель насилия в святом месте.

Беспорядки произошли в последнюю пятницу священного месяца Рамадан. Красный Полумесяц сообщил, что большинство пострадавших получили «травмы верхней части тела», добавив, что 22 человека были доставлены в больницу.

Израильская полиция заявила, что силы вошли на территорию после того, как «бунтовщики» стали бросать камни и фейерверки в сторону Западной стены, которая считается священной у евреев («Стена плача»).

По словам очевидцев, полиция применила слезоточивый газ и резиновые пули.

Полиция сообщила, что три человека были арестованы, двое за бросание камней и один за «разжигание толпы».

«В течение последнего часа в этом месте было тихо, и верующие [мусульмане] благополучно входят [на территорию]», — сообщили в полиции.

Но напряженность в самом сердце старого, обнесенного стеной города Иерусалима, части оккупированного Израилем Восточного Иерусалима, остается высокой.

За последние две недели около 300 палестинцев получили ранения в результате израильских вторжений в комплекс Аль-Акса.

Отдельные опасения у палестинцев по поводу статуса Аль-Аксы возникли после того, как Израиль санкционировал строительство нового поселения в незаконно оккупированном городе Хеврон на Западном берегу.

В четверг Высокий суд Израиля дал добро на строительство 31-квартирного шестиэтажного жилого комплекса для поселенцев в центре города.

Суд объявил о своем решении после отклонения петиции против проекта, поданной левой группой «Мир сейчас» и управляемым палестинцами муниципалитетом Хеврона.

«Это новое строительство в Хевроне является первым за двадцать лет, которое ведется внутри палестинского города, на территории, которая в течение многих лет была оккупирована армией в качестве военной базы и в настоящее время создается как поселение», — говорится в заявлении «Мир сейчас».

Строительство поселения началось в октябре.

Палестинцы указывают на статус Хеврона и разделение мечети Ибрахимия в его центре как на свидетельство своих опасений по поводу будущего Аль-Аксы.