Сценарии катастрофы: к чему готовиться мусульманам

Принятое вчера Конгрессом США решение о ленд-лизе для Украины является эпохальным по своим последствиям.

Речь идет об открытии для Украины долгосрочных кредита и линии поставок современного тяжелого вооружения на сумму 20 миллиардов долларов. В частности говорится о танках третьего поколения M1A2 Abram, БМП M2A3 Bradley, самоходных артиллерийских установках M109A6 Paladin, реактивных системах залпового огня на колесном шасси HIMARS, универсальных пусковых установках РСЗО M270 MLRS, передвижных норвежских ЗРК NASAMS 2, ЗРК Patriot, многофункциональных легких истребителях 4-го поколения F-16 C/D, системах ПВО С-300.

В сухом остатке это будет означать то, что Россия не сможет выиграть войну у Украины. Более того, что по мере поступления этих вооружений Украина, которой сейчас приходится медленно, но все же отступать на Донбассе, неся значительные людские потери, сможет перейти в наступление. Ориентировочным сроком для начала этого перелома эксперты называют июль.

Из этого вытекает то, что руководством Украины и ее союзниками ставка сделана не на достижение компромиссного соглашения с Кремлем, по которому он бы получил от Украины как новые территории, так и уступки в политических вопросах, а на военный разгром путинской России.

В таком случае перед последней на определенном этапе неизбежно встанет выбор - начать вывод войск, который еще надо будет выпросить, или начинать тотальную войну. Причем, так как от Кремля могут потребовать вывода войск уже не только со всего Донбасса, но и из Крыма, второй сценарий может оказаться безальтернативным.

По мере того, как начинает просматриваться такая перспектива, главари и пропагандисты Кремля все настойчивее начинают говорить о ядерной войне, то ли готовя к ней свое население, то ли пытаясь шантажировать таким образом Украину и Запад. Однако последнее не особо работает, поэтому уже и на Западе дают понять, что не прогнутся под ядерный шантаж Кремля и что готовы к ядерной войне. Тем более, что если распиаренная "вторая армия мира" на деле оказалась хламом, то скорее всего так же обстоят дела и с ядерным оружием России.

Таким образом перед Кремлем в обозримом будущем может встать выбор между поражением в обычной войне и поражением в войне ядерной. И России в том виде, в котором она существует сегодня, не останется ни в первом, ни во втором случае. Просто в первом случае она прекратит существование в ее нынешнем устройстве и границах политически, но физически сохранятся территория и населения, которые сейчас находятся под ее властью. Во втором же в небытие за собой она может утащить как их, так и значительную часть мира, начиная с Запада.

Морально мусульманам надо быть готовым к обоим вариантам.

Что касается второго варианта, то будучи шокирующим для обычных людей, он абсолютно вписывается в исламские представления о последних временах. И в частности, хадисы о том, что перед концом света сражения будут происходить на мечах и с луками, могут объясняться тем, что современная технологическая цивилизация исчезнет в результате какого-то катаклизма. Не исключено, что именно такого.

Тем не менее, мы не знаем, как и когда это произойдет, и уж точно не должны желать уничтожения миллионов людей и других творений Аллаха. Поэтому остается надеяться на второй вариант, и в эти последние дни Рамадана можно обратиться к Аллаху с ду'а о том, чтобы Он не допустил такой катастрофы.

Но надо понимать, что и первый вариант не только открывает большие возможности в том числе для мусульманских народов нынешней России, но и чреват большими рисками. И когда об этих рисках говорят наши противники, пытаясь оставить все, как есть, в отличие от многих оптимистов мы не склонны отмахиваться от этого. Просто мы говорим о том, что пряча голову в песок этих рисков не предотвратишь, а потому вместо такой страусиной политики надо заранее готовиться к тому, как их нейтрализовывать.

Понимая всю сложность ситуации, которая возникнет в таком случае, мы не предлагаем простых и универсальных для всех решений. То, как будет политически реорганизовано пространство нынешней РФ и его отдельных частей, зависит от самых разных факторов, многие из которых сейчас еще невозможно предугадать.

Но одно можно сказать совершенно точно уже сейчас. Одним из решающих факторов такого рода будет качество тех сил, которые в этих условиях будут действовать как представители своих народов и религиозных общин. Что подразумевает адекватность их политических проектов и лидеров, способных их реализовывать, в том числе во взаимодействии с необходимыми союзниками.

Поэтому представителям мусульманских народов и общин, обладающим для этого необходимыми знаниями и опытом, уже сейчас стоит начинать работу по формированию таких проектов, поиску единомышленников и диалогу с потенциальными союзниками.