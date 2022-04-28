Боксер Амир Хан собрал 3 миллиона фунтов стерлингов на благотворительном ифтаре для Украины

Легендарный британский боксер Амир Хан и его жена Фарьял Махдум организовали масштабный ифтар (Гала-ифтар) в Лондоне, в отеле JW Marriott Grosvenor House, 15 апреля, и пи этом сумели собрать за вечер более 3 млн. фунтов стерлингов.

Этот ифтар стал одним из первых мероприятий по сборам средств для Украины и очень отличался от большинства благотворительных акций Рамадана.

Программу начал призывом к молитве (азаном) турецко-македонский певец Месут Куртис, затем присутствующие прослушали прекрасное чтение Корана в исполнении британского мусульманского певца Harris J, также являющегося автором детской книги «Салям алейкум: Послание мира» (2017).

Амир Хан и Фарьял Махдум, оба известных общественных деятеля и мецената, рассказали гостям о деятельности Фонда Амира Хана.

Среди гостей были такие известные личности как боксер Тайсон Фьюри, двукратный чемпион по боксу в супертяжелом весе. Он пожертвовал в фонд подписанную им фотографию и свои перчатки.

Сам сбор средств проходил с помощью планшетов на каждом столе, аукциона и короткого традиционного сбора пожертвований.

Чтобы поощрить жертвователей, Амир Хан напомним о хадисе Посланника Аллаха (мир ему и благословение): «Когда вы делаете доброе дело, оно умножается в 70 раз» . А потом пошутил, что возможно зрителям понадобится еще несколько добрых дел, добавив, что имел в виду себя.

Амир Хан, который недавно был в Польше, где он помогал украинским беженцам, рассказал, что, когда детям раздавали подарки, украинские дети спрашивали, за что им эти подарки. Он ответил, что они должны отпраздновать благо и щедрость месяца Рамадан.

Главный сборщик денег на вечере, Фараз Юсуфзай, рассказал анекдотическую историю о том, что, когда Чингисхан планировал вторгнуться в Мекку и Медину, его остановили этнические мусульмане в современной Украине (!).

Он заметил, что это демонстрирует мирные отношения мусульманских и немусульманских общин на протяжении веков, и что, несмотря на разные вероисповедания, люди жили, работали и наслаждались жизнью бок о бок. Крайне важно, добавил он, что «мы должны поддерживать народ Украины, точно так же, как мы поддерживаем людей в таких странах, как Ирак, Сирия или Пакистан».

Вот это правильная позиция. К сожалению, многие мусульманские активисты сейчас склонны как будто винить украинцев в том, что их горе затмевает горе людей в «небелых» и нехристианских Сирии или Палестине.

Ведь даже к беженцам-украинцам европейцы относятся совсем иначе, чем относились к сирийцам или афганцам, а на агрессию России Запад реагирует строже, чем на агрессию Израиля например. Почему так происходит это тема для отдельного большого разговора, но в данном случае мы отметим, что украинцы, страдающие от войны, развязанной Кремлем, виноваты меньше всех в том, как устроены внимание и симпатии Европы (которая несмотря на длящуюся 8 лет войну в Украине, только сейчас начала замечать какого монстра она вскормила свими нефте- и газодолларами). И мусульман ничего не должно останавливать в помощи всем угнетенным, кому они только способны помочь.