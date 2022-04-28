В Эфиопии христианские экстремисты убили десятки мусульман

Местная группа в Эфиопии объявила в среду, что более 20 человек были убиты в результате нападения на мусульман в городе Гондэр.

Нападение произошло во время похорон местного мусульманина.

Совет по делам Ислама в Амхары, регионе, где расположен Гондэр, охарактеризовал нападение на кладбище во вторник как «бойню», совершенную вооруженными до зубов «христианами-экстремистами».

Нападавшие «обстреляли из крупнокалиберных пулеметов и гранат… многие погибли, а другие были доставлены в больницу», — говорится в сообщении религиозного органа.

«Более 20 человек погибли в результате вчерашнего нападения, в ходе которого также было разграблено имущество мусульман», — говорится в сообщении.

Мэр Гондэра Зевду Маледе заявил эфиопской общественной телекомпании EBC, что «инцидент был совершен несколькими экстремистами».

«Со всех сторон произошли некоторые разрушения и человеческие жертвы», — сказал он, не раскрывая подробностей о личности нападавших или жертв.

«Ситуация была взята под контроль к 19:00»

Кладбище, где произошло нападение, соседствует с мечетью и церковью и является предметом продолжающегося спора между мусульманами и христианами в Эфиопии.

«Несмотря на то, что были предприняты широкомасштабные меры по захвату… кладбища, исторически это место всегда было мусульманским кладбищем», — говорится в заявлении Совета по делам Ислама.

Насилие во вторник вспыхнуло, когда люди столкнулись из-за использования камней из этого района для захоронения. Они поспорили о том, были ли эти материалы взяты с кладбища или церковного комплекса, говорится в заявлении регионального правительства Амхары.

Правительство назвало умершего мусульманина «отцом для жителей города Гондэр, гондэрских христиан и мусульман, а также отцом для всех» и пообещало расследовать нападение и привлечь виновных к ответственности.

«Были предприняты попытки разрушить единство людей в историческом городе Гондэр, символе сосуществования и терпимости, с целью создать конфликт, используя религию как прикрытие», — заявили в правительстве.

Высокопоставленный мусульманский чиновник в столице Аддис-Абебе сообщил Agence France-Presse (AFP) на условиях анонимности, что «нападение было спланировано», и сказал, что вооруженные люди сожгли мечеть и Коран.

Мэр города заявил, что нападавшие были экстремистами, которые стремились «сжечь, разрушить, дестабилизировать и разграбить Гондэр».

«Это никоим образом не представляет мусульманскую и христианскую общины», — добавил он.

Мусульмане составляют около одной трети 110-миллионного населения Эфиопии и составляют незначительное меньшинство в Амхаре, втором по численности населения регионе страны, в котором преобладают христиане.

В 2019 году несколько мечетей подверглись нападениям в городе Мота в Амхаре, более чем в 350 километрах к северу от Аддис-Абебы, в результате волны религиозного насилия, вызвавшей осуждение со стороны премьер-министра Абия Ахмеда.

Аналитики предупреждают, что религиозные конфликты в Эфиопии часто возникают из-за споров о землепользовании и этнической принадлежности.