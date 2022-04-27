Российский суд предъявил обвинение в терроризме четверым крымским татарам

Суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению "по существу" второго севастопольского “дела Хизб ут-Тахрир”*. Четверым из пяти крымских татар предъявлено обвинение в террористической деятельности.
Об этом сообщает правозащитная организация “Крымская солидарность” на своей странице в Facebook.
“Мужчины обвиняются по статье 30 части 1 (“Приготовление к преступлению и покушение на преступление”), статье 278 (“Насильственный захват власти или насильственное удержание власти”) и статье 205.5 части 2 (“Участие в деятельности террористической организации”) УК рф. Бекиров обвиняется по 1 части 205.5 статьи, как предполагаемый организатор”, - говорится в сообщении.
Следствие утверждает, что “не позднее 31 декабря 2018 года подсудимые совершили приготовление к свержению власти, но преступление не удалось довести до конца в связи с пресечением их деятельности”.
Подсудимые вину не признают, заявляя, что не занимались террористической деятельностью. Кроме этого, Рустем Мурасов сообщил, что литература, якобы изъятая у него во время обыска, ему не принадлежит. Более того, рассказал он, к нему в СИЗО, в отсутствие адвоката, приходил следователь с предложением сотрудничать и давать показания в пользу обвинения.
В своих обвинениях сотрудники ФСБ ссылаются на “халакаты” (религиозные уроки), во время которых за обвиняемыми велась слежка.
Напомним, что 17 августа 2021 года после обысков в домах крымских татар силовики задержали пять человек. В Нахимовском районе Севастополя сотрудники ФСБ арестовали активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском – Заура Абдуллаева, в Симферопольском – имама Раифа Февзиева. Все арестованные систематически посещали политически мотивированные судебные процессы, поддерживали семьи политзаключенных, организовывали в своих селениях массовые мероприятия в поддержку крымских татар, преследуемых оккупационной властью.
Всем была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
"Крымская солидарность" напоминает, что на сегодня в Крыму по подобным обвинениям арестовано, находится под следствием и осуждено уже более 80 человек. Правозащитники считают, что количество людей, которых приговаривают к десятилетиям заключения, при том, что даже по версии следствия они не совершали, не готовили и не планировали никаких террористических актов будет только расти. Ведь арестов по этим обвинениям в Крыму с каждым годом всё больше.
* - признаны террористической организацией и запрещены в РФ
** - признаны иностранным агентом в РФ