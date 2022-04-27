Российский суд предъявил обвинение в терроризме четверым крымским татарам

Суд в Ростове-на-Дону приступил к рассмотрению "по существу" второго севастопольского “дела Хизб ут-Тахрир”*. Четверым из пяти крымских татар предъявлено обвинение в террористической деятельности.

Об этом сообщает правозащитная организация “Крымская солидарность” на своей странице в Facebook.

“Мужчины обвиняются по статье 30 части 1 (“Приготовление к преступлению и покушение на преступление”), статье 278 (“Насильственный захват власти или насильственное удержание власти”) и статье 205.5 части 2 (“Участие в деятельности террористической организации”) УК рф. Бекиров обвиняется по 1 части 205.5 статьи, как предполагаемый организатор”, - говорится в сообщении.

Следствие утверждает, что “не позднее 31 декабря 2018 года подсудимые совершили приготовление к свержению власти, но преступление не удалось довести до конца в связи с пресечением их деятельности”.

Подсудимые вину не признают, заявляя, что не занимались террористической деятельностью. Кроме этого, Рустем Мурасов сообщил, что литература, якобы изъятая у него во время обыска, ему не принадлежит. Более того, рассказал он, к нему в СИЗО, в отсутствие адвоката, приходил следователь с предложением сотрудничать и давать показания в пользу обвинения.

В своих обвинениях сотрудники ФСБ ссылаются на “халакаты” (религиозные уроки), во время которых за обвиняемыми велась слежка.

Напомним, что 17 августа 2021 года после обысков в домах крымских татар силовики задержали пять человек. В Нахимовском районе Севастополя сотрудники ФСБ арестовали активистов Рустема Мурасова и Рустема Таирова, в Балаклавском районе Севастополя – Джеббара Бекирова, в Бахчисарайском – Заура Абдуллаева, в Симферопольском – имама Раифа Февзиева. Все арестованные систематически посещали политически мотивированные судебные процессы, поддерживали семьи политзаключенных, организовывали в своих селениях массовые мероприятия в поддержку крымских татар, преследуемых оккупационной властью.

В феврале 2016 года у Рустема Мурасова уже проходил первый обыск. Тогда его задержали, отвезли в Управление Федеральной службы безопасности по республике Крым и городу Севастополю, но позже отпустили. В этот раз он был задержан на обыске, который устроили как раз после его возвращения из суда над крымскими татарами в Ростове-на-Дону, на который он ездил поддержать соотечественников.

Согласно материалам дела, обвиняемые не имели оружия, взрывчатки, боеприпасов, не планировали совершать террористический акт и не призывали других к осуществлению террористических действий.

Всем была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

"Крымская солидарность" напоминает, что на сегодня в Крыму по подобным обвинениям арестовано, находится под следствием и осуждено уже более 80 человек. Правозащитники считают, что количество людей, которых приговаривают к десятилетиям заключения, при том, что даже по версии следствия они не совершали, не готовили и не планировали никаких террористических актов будет только расти. Ведь арестов по этим обвинениям в Крыму с каждым годом всё больше.

По мнению правозащитного центра «Мемориал»** , который более 15 лет наблюдает за различными формами давления на мусульман в России, а после 2014 года и в Крыму, «государственная пропаганда использует и усугубляет бытовую исламофобию, сращивает ислам и терроризм в сознании обывателя. Гражданский контроль за такого рода преследованиями минимален, спецслужбы получают возможность многократно завышать показатели раскрываемости террористических преступлений (собственную полезность), манипулируют представлениями о террористической угрозе, подменяют реальную антитеррористическую борьбу имитационной. После появления ст. 205.5 в УК РФ «раскрытие» серийных дел о членстве в ХТ предельно упростилось, для достижения «высоких результатов» (десятки осуждённых) требуются минимальные усилия. В то же время, в последние годы именно антитеррористическими соображениями объясняется принятие законов, ограничивающих конституционные права граждан. Таким образом, антитеррористические имитации работают на упрочение субъектами власти властных полномочий. Однако этим не исчерпывается политический мотив преследования мусульман в аннексированном Крыму. За 7 лет аннексии Крым вошёл в тройку регионов с самыми масштабными преследованиями участников ХТ российскими властями. Целью российских силовиков стала исторически нелояльная группа — крымские татары (за редкими исключениями все фигуранты дел об участии в ХТ идентифицируют себя с этой национальностью). Упрочение власти в регионе достигается как арестами, так и десятками обысков в домах и мечетях», - говорится на сайте «Мемориала».

* - признаны террористической организацией и запрещены в РФ

** - признаны иностранным агентом в РФ