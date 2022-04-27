Число задержанных без суда палестинцев достигло пятилетнего рекорда

Количество палестинских заключенных, задержанных Израилем без суда, достигло самого высокого уровня за последние пять лет, сообщает израильская пресса.

Согласно данным Службы тюрем Израиля, к которым имеет доступ газета "Гаарец" , около 579 палестинцев находятся под административным арестом . Это самый высокий показатель с 2016 года, когда, по сообщениям, без суда было задержано 610 палестинцев.

По информации базирующейся в Иерусалиме правозащитной организации "Бецелем, административное задержание — это «заключение под стражу без суда и следствия по обвинению лица в том, что оно планирует совершить преступление в будущем».

«[Это] жестокая мера, которую израильский режим широко и незаконно применяет», — говорит Дрор Садот, представитель «Бецелем».

«Постановления о задержании заслушиваются в военных судах, где судьями и прокурорами являются израильтяне в военной форме, действующие на основании военных приказов. Некоторые постановления об административном задержании также являются предметом петиций в Высокий суд, которые заслушиваются судьями Верховного суда.

«Обе судебные инстанции образуют один из основных аппаратов, поддерживающих израильский контроль над палестинцами на Западном берегу, и функционируют как штамп для его режима апартеида».

Израильские силовики оправдывают задержание палестинцев без суда как средство предотвращения нападения на своих граждан. Правозащитные организации заявляют, что это форма коллективного наказания всего палестинского населения на оккупированных территориях и нарушение международного права.

Израильские силы выселили миллионы палестинских семей из их домов с момента создания государства в 1948 году и продолжают оккупировать Западный берег и осадлать сектора Газа. Они неоднократно задерживали сотни палестинцев без предъявления обвинений.

Многие правозашитные организации, а также специальный докладчик ООН по правам человека, назвали систематическое угнетение палестинцев апартеидом.