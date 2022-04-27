Столетний британский мусульманин собирает помощь украинским беженцам

Пожилой мусульманин, награжденный орденом Британской империи за сбор 420 тыс. фунтов стерлингов во время пандемии COVID-19, пригласил членов украинской общины на 102 секунды молчания.

На его призыв откликнулись люди из более чем 300 городов мира и разных стран, в том числе из Бангладеш, Канады, Индии, Пакистана и Турции: они все настроились на прямую трансляцию, чтобы принять участие в мероприятии.

Чодри сказал, что его инициатива «Момент молчания» посвящена нуждающимся и погибшим на войне.

«Я чувствую к ним абсолютное соболезнование и абсолютную поддержку, – сказал он Sky News. – Я молюсь о них. Они должны остановиться. Они должны понимать друг друга. Война никогда не решит проблему».

В интервью информационному агентству PA Чодри сказал о 102-секундном молчании:

«Одна минута ничего не значит, мы поддерживаем их в течение одной минуты. <…> Я скажу человечеству помогать одним, и Бог поможет другим».

Чодри внесли в список почетных гостей в день рождения королевы Елизаветы после того, как в 2020 году он собрал 420 тысяч фунтов стерлингов для помощи пострадавшим от пандемии.

Вдохновленный примером капитана сэра Томаса Мура, он поставил перед собой задачу проходить 100 кругов в своем саду во время поста в месяц Рамадан.

Чодри пожертвовал 116 тыс. фунтов стерлингов британской Национальной службе здравоохранения, а остальные деньги — 30 благотворительным организациям в 52 странах в рамках антикризисной инициативы Ramadan Family Commitment (RFC) COVID-19.

В 2021 году он собрал 103 тыс. фунтов стерлингов в рамках глобального мероприятия в Рамадан для помощи семьям и пострадавшим от COVID-19 в мире.