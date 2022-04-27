Обезьяна с гранатой или многополярный мир по Кремлю

Ведущие представители России, уже не говоря о ее беснующихся пропагандистах, все больше напоминают обезьяну с гранатой.

Один только Сергей Лавров за последнее время дважды дал понять, что Кремль готов использовать ядерное оружие для достижения своих целей. Один раз вчера, когда заявил, что мировой ядерный конфликт реален (хотя и недопустим). До этого на днях, когда заявил, что Москва не планирует применять ядерное оружие в Украине на данном этапе (!) "специальной военной операции".

Однако помимо того, как действует Кремль, не менее важно то, что он объявляет своей целью в международных отношениях. Об этом вчера опять рассуждал директор ФСБ Николай Патрушев в интервью "Российской газете". И тут мы увидим, что красной нитью через это интервью проходит та же мысль, которая озвучивается главарями и пропагандистами российского режима постоянно - мол, они воюют против однополярного мира и за многополярный мир. Вот что об этом говорит Патрушев:

"Трагические сценарии мировых кризисов, как в прошлые годы, так и сегодня, навязываются Вашингтоном в его стремлении закрепить свою гегемонию, сопротивляясь крушению однополярного мира. США делают все для того, чтобы другие центры многополярного мира даже голову не смели поднять, а наша страна не просто посмела, а во всеуслышание заявила, что не будет играть по навязанным правилам".

На самом же деле однополярный мир это уже давно плод больного воображения ваты. В реальной жизни мир давно многополярен и тем же США приходится считаться с наличием и появлением других центров силы, их непокладистостью и т.д. В том числе и среди своих союзников. Но когда о многополярном мире говорят кремлевские, они имеют в виду не это, а другое - что они "не будут играть по навязанным правилам", а будут делать, что хотят. А "навязанные правила" в данном случае есть ничто иное как нормы международного права, которые Кремль для себя уже давно объявил фикцией, с которой можно не считаться. Отсюда и убийства и диверсии на территории чужих государств, захваты их территорий и их включение в состав своего государства, что в Европе последний раз делал Гитлер.

Патрушев говорит: "В попытке подавления России американцы, используя своих ставленников в Киеве, решили создать антипод нашей страны, цинично выбрав для этого Украину, пытаясь разделить по сути единый народ. Не найдя никакой позитивной основы для того, чтобы привлечь украинцев на свою сторону, Вашингтон задолго до госпереворота 2014 года внушал украинцам исключительность их нации и ненависть ко всему русскому".

Тут надо обратить внимание на то, что речь идет далеко не только о Майдане 2014 года, который можно было бы представить как государственный переворот, игнорируя то, что первым применение силы начал Янукович под диктатом десанта московских инструкторов, подталкивавших его к расправам над оппозицией, что и спровоцировало Революцию Достоинства. Патрушев пытается приписать американцам давно и объективно шедший в Украине процесс формирования украинской нации и ее самосознания, который он пытается представить как "внушение украинцам исключительности их нации и ненависти ко всему русскому". Но кто же тогда стоял за этим процессом, когда американцев в Европе и близко не было, например, в 30-е годы прошлого века? На беду Патрушева в этом не обвинишь не только американцев, но и поляков или немцев, так как украинские националисты вели борьбу с последними еще до того, как начали ее против СССР.

Но даже если исходить из того, что украинское национальное пробуждение в новейшее время происходило при поддержке США, то как это противоречит многополярному миру? Ведь Виктор Ющенко, который был носителем этих идей, победил на всенародных выборах, признанных и самой Москвой. Но Кремль ответил на это его отравлением и подготовкой к аннексии Крыма, которая началась еще тогда, задолго до "государственного переворота 2014 года". То есть получается, что апеллирующий к многополярности Кремль в действительности никакой многополярности признавать не хочет, ни когда речь идет о появлении новых полюсов на постсоветском пространстве, ни когда речь идет о правилах цивилизованной конкуренции между ними. Все такие полюса он априори объявляет порождением Америки, игнорируя тем самым волю всех этих народов, и оправдывая любые действия против них противодействием Америке.

Наконец, Патрушев говорит: "Поэтому итогом политики Запада и подконтрольного ему киевского режима может стать только распад Украины на несколько государств". А теперь представьте себе, что западные лидеры скажут то же в отношении последствий политики Путина. А ведь до сих пор никто из них ни о чем таком не говорит - жестко осуждая ее, они призывают к демократическим преобразованиям в России, а не говорят о том, что ее следствием может стать только распад России на несколько государств. Хотя по правде говоря, все больше людей начинают думать именно так, в том числе и в самой России...

Словом, Кремль уже давно ведет себя так, как себе не позволяет вести никто - ни США, ни Китай. И многополярным миром в его понимании является именно это - возможность России делать, что она считает нужным, особенно в местах, которые она объявила сферой своего исключительного доминирования. Если же живущие там народы начинают этому сопротивляться, они объявляются марионетками Америки, а война против них оправдываеся как противодействие гегемонии этой Америки.

Такой вот многополярный мир в представлении обезьяны с гранатой.