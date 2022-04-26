Турция завершила первый этап операции против РПК

Турция в понедельник заявила, что она «успешно завершила первый этап» своей военной спецоперации, получившей название операция «Коготь-замок» на севере Иракского Курдистана, в рамках борьбы с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК).

Напомним, что 18 апреля Турция начала операцию «Коготь-замок» против РПК в районах Метина, Зап и Авасин-Басян иракского Курдистана.

«Наша операция продолжается, как и планировалось, с большим успехом. Мы желаем Божьей милости нашим мученикам», — цитирует министра обороны Турции Хулуси Акара информационное агентство Anadolu.

«Первый этап операции успешно завершен», — добавил он, прежде чем подчеркнуть, что новый этап операции уже начался и будет продолжаться до тех пор, пока не будет достигнута цель разгрома РПК.

«На данный момент в ходе операции было уничтожено около 56 террористов РПК. Сейчас мы взяли под контроль большую часть территории, однако в этой области есть много пещер… Наша единственная цель — уничтожить террористов. граница будет полностью закрыта от угроз безопасности» - сказал Акар.

Со своей стороны, «Народные силы обороны» (HPG), военное крыло РПК, в понедельник заявили в своем заявлении, что «19 турецких солдат были убиты, еще 2 получили ранения, 6 вертолетов были повреждены, а один беспилотник был сбит».

«Турецкая оккупационная армия в очередной раз прибегла к жестоким методам и применила ядовитые химические газы во время боя, поскольку она не может наступать против наших сил, которые наносят им тяжелые удары», — говорится в выдержке из заявления террористов.

Как сообщает Daily Sabah турецкие военные планируют продвинуться на 50-60 километров в северный Ирак, чтобы очистить территорию от террористов РПК.

Ожидается, что военные, стремящиеся полностью уничтожить штаб террористической группировки на горе Кандиль в северном Ираке, перекроют все проходы в Кандиль, чтобы перекрыть доступ террористам.

Согласно анализу, сделанному перед операцией, в этом районе находится около 3000 террористов РПК. Турецкие военные также определили расположение лагерей, пещер и укрытий, используемых террористами.

Район Кандиль часто подвергался ударам турецких вооруженных сил (TSK) в последние десятилетия, однако в последние годы наземная операция не проводилась.

Кандиль стал главным штабом РПК в 1990-х годах после того, как в течение многих лет она использовала долину Бекаа в Ливане в качестве полигона.

Первая масштабная операция против РПК была проведена в мае 1983 года, когда 5000 турецких солдат пересекли границу Ирака и продвинулись на 5 километров. После наземной операции в горах Кандиль по уничтожению укрытий РПК они отступили.

В середине 1990-х годов операции активизировались из-за увеличения количества атак РПК и попыток проникновения вблизи приграничных городов, которые стоили жизни сотням турецких солдат.