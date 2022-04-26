На Западном берегу израильтяне убили еще одного палестинца

Израильские силовики убили палестинца во время рейда в лагере беженцев Акабет-Джабер в оккупированном городе Иерихон на Западном берегу, сообщает министерство здравоохранения Палестины.

Мужчину опознали как 20-летнего Ахмада Ибрагима Овайдата. Министерство здравоохранения заявило, что он был ранен в голову рано утром во вторник.

Овайдат был переведен в отделение интенсивной терапии (ОИТ) больницы Рамаллаха и оставался там в течение нескольких часов, прежде чем констатировали его смерть.

Израильские силы провели предрассветный рейд в лагере и арестовали как минимум двух палестинцев.

В ответ на убийство движение ФАТХ в Иерихоне и долине реки Иордан объявило во вторник всеобщую забастовку.

Еще двое палестинцев были убиты за последнюю неделю на Западном берегу; 21-летний Лутфи аль-Лабади и 18-летняя Ханан Хдур были застрелены во время рейдов израильской армии в районе Дженина.

Напряженность в Иерусалиме и на Западном берегу остается высокой.

Рост нападений со стороны палестинцев привел к гибели 14 человек в Израиле с 22 марта. Между тем, с начала 2022 года израильтяне убили по меньшей мере 46 палестинцев с Западного берега.

Вторжения поселенцев под защитой полиции на прошлой неделе, когда совпадали еврейский праздник Песах и священный месяц Рамадан, привели к ежедневным столкновениям с палестинцами на территории мечети Аль-Акса, в ходе которых многие палестинцы были ранены и арестованы.

Недели протестов против насильственного перемещения палестинцев в оккупированном Восточном Иерусалиме и рейды израильских сил на Аль-Аксу во время Рамадана в прошлом году переросли в широкомасштабное восстание в Израиле и на оккупированных палестинских территориях, а также в 11-дневную атаку на сектор Газа.