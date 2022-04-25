Кавказцы Турции против Кадырова и российского вторжения в Украину

Организации, представляющие кавказские меньшинства в Турции, обвинили чеченского лидера Рамзана Кадырова в том, что он является «марионеткой» Владимира Путина, и сравнили российское вторжение в Украину с ее прошлыми военными кампаниями, в результате которых их предки были изгнаны со своей исторической родины. Об этом сообщает издание Middle East Eye.

После нападения России на Украину в феврале несколько организаций, представляющих черкесов и другие меньшинства из горного региона между Черным и Каспийским морями, выступили с заявлениями, осуждающими это нападение.

Они также видят явные параллели между нынешней войной и имперской экспансией России на Кавказе в 19 веке, когда сотни тысяч изгнанных черкесов и представителей других кавказских народов искали убежища в соседней Османской империи.

В письменном заявлении базирующейся в Стамбуле Федерации черкесских ассоциаций говорится: «Новый царь Путин втягивает Украину и соседние страны в огненный круг».

Фонд «Кавказ», который также базируется в Стамбуле, опубликовал твит , в котором говорится, что «наши молитвы и сердца вместе с украинским народом. Мы, кавказцы, призываем всех осудить Россию и выйти на улицы».

Представители кавказских меньшинств в Турции также настоятельно подчеркивают, что Рамзан Кадыров – один из самых горячих сторонников войны в России – не говорит от имени чеченцев или других людей, имеющих корни в этом регионе. По их мнению, он является никем иным как наемником и шарлатаном.

«После войны с Россией в 1999 году Кадыров, благодаря своим клановым связям и Путину, захватил власть, представляя себя марионеткой авторитарного российского правительства», — сказал Эрол Караель, исследователь Кавказа, член Ассоциации черкесских фондов (вакфов).

Многие кавказцы в Турции считают позором то, что Чечня, ставшая символом сопротивления российской агрессии на Кавказе, теперь находится в руках Кадырова.

Али Висхаджиев, руководитель организации «Помощь и солидарность чеченским мигрантам на Кавказе» («Kafkasder»), чеченец, живущий в изгнании в Стамбуле после войны 1999 года.

«Все знают, что Кадыров — одна из путинских марионеток, — говорит Висхаджиев.

«Он выдает себя за лидера, который принес мир и стабильность в Чечню, а на самом деле там везде нарушения прав человека.

«Правительство Кадырова преследует чеченцев и их семьи, которые воевали против русских. Он пытается заставить чеченцев забыть свое прошлое, свое достоинство, свою способность сопротивляться и даже победить Россию».

Караель сказал, что в Чечне есть «пыточные центры», которыми руководят люди Кадырова.

«Они похищают кого хотят. Никаких допросов, никаких юридических процедур, кроме похищения. Они похищают семьи тех, кто в их глазах виновен».

И Караель, и Висхаджиев подчеркнули, что их объединения, как и многие другие кавказские фонды, полностью поддерживают Украину.

«Русские сейчас пытаются сделать в Украине то же самое, что они сделали на Кавказе, — сказал Караель.

«Черкесы, проживающие в Турции, и другие кавказские этнические группы, конечно же, отвергают аргументы России [в пользу вторжения]».

Вспоминая войны 1990-х годов в Чечне после распада Советского Союза, Висхаджиев сказал: «Украинцы нам очень помогли.

«Они даже отправили добровольческие отряды. Сейчас, очевидно, мы вместе с ними. Тысячи чеченцев воюют плечом к плечу с украинскими войсками.

«Некоторые из этих чеченцев уже живут там, но мы слышим, что тысячи чеченцев продолжают прибывать из Европы».

Вейсель Арихан, глава Фонда «Кавказ», сказал: «Это вторжение еще раз обнажило темную сторону России.

«Нет ничего странного в том, что Россия вторгается в независимую страну и убивает ее народ. Именно это Россия делала на протяжении веков», — сказал он, имея в виду черкесских, крымских, карачаевских и месхетинских изгнанников, которые были вынуждены покинуть свои земли между 1800 и 1944 годами.

Бывшие чеченские командиры рассказали MEE, что, хотя базирующиеся в Турции чеченцы не принимают непосредственного участия в войне в Украине, они предоставляют убежище чеченским бойцам и их семьям, которые были вынуждены бежать из страны.

Один чеченский боец, который говорил анонимно, рассказал MEE, что он переехал в Стамбул с женой и пятью детьми, поскольку Мариуполь, где они жили, больше не был в безопасности.

«Наш враг — Россия и Путин. С такими марионетками, как Кадыров, нам нечего терять», — сказал боец.

«У нас есть батальоны на юге и востоке страны. Мы воевали против России и ее марионеток и в 2014 году».

На вопрос о Кадырове и его обещаниях убить любого чеченца, который воюет на стороне Украины, боец ​​ответил: «Кадыров очень хорошо умеет заманивать СМИ. Поэтому он продолжает делать абсурдные, сенсационные, но на самом деле глупые заявления.»