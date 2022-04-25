Санкции против "Патриарха". "Кремлевские мусульмане" на очереди

Глава литовского МИДа Габриэлюс Ландсбергис заявил о том, что его страна внесла в руководящие органы ЕС предложение включить в санкционные списки этого объединения главу Русской Православной Церкви Московского Патриархата (РПЦ МП) Кирилла Гундяева. Причина такого шага - поддержка Гундяевым и возглавляемой им РПЦ МП войны против Украины.

«Этот человек, на мой взгляд, занимается не пастырской заботой, а губит души, если попытаться найти какой‑то духовный термин, описывающий его высказывания», - сказал Ландсбергис.

В ответ на это глава отдела внешних сношений РПЦ МП Владимир Легойда заявил, что «введение санкций против религиозных лидеров — это нонсенс, отказ от здравого смысла» и назвал эту инициативу «антидипломатией».

Но на самом деле, нонсенс это представлять дело так, как будто бы в России церковь отделена от государства, а в РПЦ МП религия отделена от политики. Все это уже давно слито воедино, причем, именно Гундяев был одним из идеологов этого "воцерковления государства" и таким образом огосударствления церкви. И именно идеи его и его окружения о "Русском мире" стали той государственной идеологией, которая придала завершенность и бескомпромиссность политике Кремля на многих направлениях, включая украинское. А Кирилл и другие лидеры его церкви недвусмысленно поддержали идущую сейчас войну и обеспечивают ее идеологически.

Поэтому санкции против Гундяева и других видных деятелей РПЦ МП не только абсолютно оправданы, но и с высокой вероятностью будут введены. Просто потому, что сейчас уже принимается большинство подобных предложений по санкциям.

И это будет прецедентом, за которым наверняка последуют санкции против иных религиозных организаций и лидеров, сочувствующих в политике Кремля, включая "мусульман Московского Патриархата". Поэтому все, кто призывал к "джихаду против Украины", ставил свои подписи под фетвами об этом и участвовал в этом, в том числе под белыми нитками шитым прикрытием журналистской, благотворительной и миротворческой деятельности, все они с высокой вероятностью последуют за Гундяевым.

Кто хочет с этого поезда соскочить, пусть это делает быстрее и определеннее. И если кого-то заставили что-то подписать или куда-то поехать, пусть он находит возможность выехать в безопасное место и заявить об этом открыто, осудив то, что был вынужден сделать под принуждением. Валять дурака и сидеть на двух стульях больше уже не получится - соучавствуя в политике Кремля под любыми предлогами после 24 февраля 2022 года вы сжигаете за собой мосты.