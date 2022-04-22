Израиль запретил евреям вторгаться в Аль-Аксу в последние 10 дней Рамадана

Израильская полиция запретит немусульманам проводить молитвы на территории комплекса Аль-Акса, начиная с пятницы и до окончания священного месяца Рамадан 2 мая, сообщают израильские СМИ .

Израильские СМИ ссылаются на утечку информации в силовых структурах, хотя это было ожидаемо, поскольку в последние годы аналогичные запреты имели место ближе к концу Рамадана.

Этот шаг был предпринят в то время, когда ожидается, что высокопоставленная делегация США совершит поездку по оккупированным палестинским территориям и Израилю, как сообщают израильские СМИ, в попытке уменьшить эскалацию в Иерусалиме после того, как израильские поселенцы при поддержке израильских силовиков несколько раз штурмовали Аль -Аксу за прошедшую неделю.

Запрет является возвращением к давно установившемуся статус-кво, существовавшему со времен Османской империи и сохраняемому Израилем после оккупации Восточного Иерусалима в 1967 году.

Согласно этому статусу-кво, немусульманам не разрешалось проводить молитвы на территории комплекса. Учитывая нынешние условия, это решение направлено против израильских поселенцев, которым, соответственно, не будет позволено штурмовать комплекс. Впрочем, палестинцев это не воодушевляет.

«Это решение ничего не значит», — говорит Мухаммад Абу Хумус, палестинский активист в Иерусалиме, который документировал израильские штурмы Аль-Аксы в последние дни .

«По сути, они позволили поселенцам штурмовать комплекс в течение целой недели, избивая и выгоняя палестинцев, а затем, чтобы успокоить ситуацию, они решили сделать перерыв на неделю», — сказал он.

Рано утром в среду израильские поселенцы четвертый день подряд агрессивно вторглись в комплекс Аль-Акса . По словам Абу Хумуса, присутствовавшего в момент штурма, «израильская полиция вошла на территорию после 6:30 утра и начала ее принудительно эвакуировать».

«Сотрудники израильской полиции толкали людей, в том числе пожилых людей и даже журналистов, до самых ворот Хатта, одного из входов в Аль-Аксу», — сказал Абу Хумус.

«Несколько человек заперлись в южной мечети, где израильская полиция стреляла резиновыми пулями внутрь, чтобы держать их подальше от дверей и окон, когда израильские поселенцы начали свой обход во дворе», — добавил он.

Израильская политика в отношении Аль-Аксы заключается в «навязывании временного разделения святого места», заявил Насер аль-Хедми, президент Иерусалимской комиссии против иудаизации .

«Возвращение к статус-кво после недели его нарушения — это навязывание разных реалий в разное время», — сказал он. «В этом году израильская полиция была более жестокой при изгнании палестинских верующих, потому что она стремится показать силу и навязать разделение».

«Мы также видели, как около 50 палестинцев получили приказ держаться подальше от Аль-Аксы, а другим запретили въезд на основании изменяющихся критериев», — сказал Аль-Хедми.

«До прошлой пятницы израильская полиция запрещала въезд палестинцам моложе 45 лет, а после этого разрешила въезд только жителям старого города Иерусалима», — отметил он.

«Цель состоит в том, чтобы в Аль-Аксе было как можно меньше палестинцев, когда придут поселенцы», — добавил он.

На прошлой неделе евреи праздновали Песах, который совпадает со второй половиной священного месяца. Организации израильских поселенцев, призывающие к «восстановлению» еврейского храма на месте Аль-Аксы, организовали несколько штурмов комплекса в рамках подготовки к Песаху.

Празднование еврейской Пасхи должно закончиться в субботу, как раз тогда, когда начинается последняя неделя Рамадана, когда мусульмане отмечают Ночь предопределения, и когда палестинцы традиционно собираются в большом количестве в Аль-Аксе для ночных молитв.

С 15 апреля более 150 палестинцев были ранены израильскими силовиками в комплексе Аль-Акса.