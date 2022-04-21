В старинном медресе в центре Стамбула прошел "Татарский ифтар"

16 апреля в Стамбуле, в здании старинного медресе Анкарави Мехмеда-эфенди, находящего сразу за столичной мэрией города, впервые за последние годы был организован татарский ифтар. Сейчас в здании медресе, построенного в 17 веке, расположен "Фонд исследований тюркского мира". Мероприятие было посвящено великим личностям татарского народа: Гаязу Исхаки, Габдулле Тукаю, Юсуфу Акчуре и Садри Максуди. По словам организаторов, выбор даты не случаен:
"15 апреля исполнилось 109 лет со дня смерти Габдуллы Тукая. Татарская общественность многие годы проводит памятные мероприятия в честь поэта. Эти мероприятия начинаются 15 апреля, и заканчиваются 26 апреля в день Родного языка. Сегодняшнее разговение организовано в том числе и для того, чтобы почтить память поэта".
На ифтаре угощали татарскими национальными блюдами: токмач, чак-чак, кош теле. Гости послушали проповедь на татарском языке, а также рассказы о жизни и деятельности Садри Максуди, Гаяза Исхаки, Юсуфа Акчуры, которые оставили значительный след не только в жизни татарского народа, но и в истории Турции. Были прочитаны стихи татарского поэта Габдуллы Тукая о Коране.
Организатор ифтара, лидер Союза татарской молодежи "Азатлык" Наиль Набиуллин подчеркнул, что вспоминать и чтить память великих личностей татарского народа - это "наш национальный долг и обязанность":
"На ифтаре мы почтили память великих сыновей нашего народа. Гаяз Исхаки, Габдулла Тукай, Юсуф Акчура, Садри Максуди – это герои нашего народа. Их имена, мечты и идеалы всегда будут в сердцах татар, и наш долг – чтить их память, постоянно напоминать о них нашей нации".
Во время ифтара татарские активисты упомянули ряд проектов, над которыми на данный момент работает Союз татарской молодежи "Азатлык". "В настоящее время ведется работа над изданием книги "Зулейха" Гаяза Исхаки в Турции на турецком языке. Также начали перевод данного произведения на английский и французский языки".
Во время разговения неоднократно говорилось и о том, что в Стамбуле проводится очень мало татарских собраний и мероприятий, и татарам необходимо быть более активными. Организаторы завили, что в дальнейшем планируют проводить татарские мероприятия регулярно, в том числе посвященные Тукаю, праздник Курбан-байрам и т.д. Поддержать татарский ифтар пришли и представители братских народов: крымские татары, карачаевцы, турки и гагаузы.