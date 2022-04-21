В старинном медресе в центре Стамбула прошел "Татарский ифтар"

16 апреля в Стамбуле, в здании старинного медресе Анкарави Мехмеда-эфенди, находящего сразу за столичной мэрией города, впервые за последние годы был организован татарский ифтар. Сейчас в здании медресе, построенного в 17 веке, расположен "Фонд исследований тюркского мира". Мероприятие было посвящено великим личностям татарского народа: Гаязу Исхаки, Габдулле Тукаю, Юсуфу Акчуре и Садри Максуди. По словам организаторов, выбор даты не случаен:

"15 апреля исполнилось 109 лет со дня смерти Габдуллы Тукая. Татарская общественность многие годы проводит памятные мероприятия в честь поэта. Эти мероприятия начинаются 15 апреля, и заканчиваются 26 апреля в день Родного языка. Сегодняшнее разговение организовано в том числе и для того, чтобы почтить память поэта".