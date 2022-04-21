Швеция: власти подозревают "иностранный след" в беспорядках, спровоцированных исламофобами

Швеция подозревает, что некие иностранные государства приложили руку к разжиганию жестоких беспорядков в нескольких ее городах в последние дни. Напомним, что по всей Швеции ширятся протесты из-за того, что крайне правый исламофоб устраивает антимусульманские митинги с сатанинской церемонией сжигания Корана. В ответ разгневанная толпа бросает камни и сжигает автомобили.

Расмус Палудан, лидер датской ультраправой партии Stram Kurs («Жесткая линия»), сжигал копии Корана на мероприятиях в Дании, где он также хулит Ислам, а сейчас распространились новости о том, что он хотел сделать то же самое в Швеции.

Палудан, имеющий датское и шведское гражданство, «кажется, по какой-то причине ненавидит Швецию и пытается причинить ей вред. Я не понимаю, почему», — заявил министр юстиции страны Морган Йоханссон.

В интервью шведской газете Aftonbladet, опубликованном в среду, Йоханссон сослался на появившиеся ранее в этом году в интернете заявления о том, что шведские социальные службы якобы похищают мусульманских детей.

В феврале министерство иностранных дел разместило в Твиттере ветку, посвященную опровержению «кампании по дезинформации».

Шведское агентство, созданное для противодействия дезинформации, заявило, что обвинения в похищении людей можно проследить до арабоязычного сайта, создатель которого выразил поддержку вооруженной группировке ИГИЛ*.

«Мы видим, как имидж Швеции создается некоторыми из этих акторов на Ближнем Востоке», — цитирует Aftonbladet слова Йоханссона. «К этому также обращаются несколько правительств в Ираке и Иране».

После того, как слухи о запланированном мероприятии Палудана достигли Ирана и Объединенных Арабских Эмиратов, правительства в Тегеране и Дубае вызвали шведских дипломатов в знак протеста.

По официальным данным, в ходе беспорядков были ранены 26 полицейских и еще 14 человек, а 20 полицейских машин уничтожены или повреждены. Многие люди были арестованы.

Последняя вспышка насилия вспыхнула в воскресенье вечером в Мальмё, третьем по величине городе Швеции, когда разъяренная толпа, состоящая в основном из молодежи, жгла шины, мусор и мусорные баки в районе, известном высоким уровнем преступности.

Сообщалось о беспорядках и ожесточенных столкновениях в нескольких других шведских городах. Три человека пострадали от рикошета в Норрчёпинге в воскресенье, когда полиция открыла предупредительные выстрелы.

Премьер-министр Магдалена Андерссон в среду посетила Норрчёпинг и Линчепинг, еще один город, в котором произошли беспорядки.

Протесты против планов Палудана сжечь Коран и раньше приводили к насилию в Швеции. В 2020 году протестующие подожгли автомобили и разгромили магазины в ходе столкновений в Мальмё.

В том же году Палудан был заключен в тюрьму в Дании на месяц за ряд правонарушений, включая расизм.

Стоит ли нам удивляться, что ультраправые не любят страны Европы и фактически (намеренно или нет) стоят на одной стране с ИГИЛ и Ираном, провоцируя беспорядки? Да нет конечно, эти ребята на самом деле друг без друга жить не могут.