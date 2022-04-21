ХАМАС предостерегает палестинские группы в Газе от самовольных обстрелов Израиля

Движение ХАМАС в среду призвало другие вооруженные группировки Газы не запускать ракеты по Израилю.

Палестинские группировки собрались в среду, чтобы обсудить напряженность в отношениях с Израилем, сообщает "Гаарец", на фоне неоднократных атак израильских сил на верующих в мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Глава ХАМАС в Газе Яхья Синвар заявил, что другие палестинские группы не должны принимать односторонние меры, такие как запуск ракет.

Синвар принимал в своем офисе высокопоставленных деятелей из других группировок Газы и призывал к диалогу между ними.

Информация, предоставленная общественности о встрече, была ограничена, за исключением обязательства оставаться наготове.

ХАМАС, похоже, хочет сохранить спокойствие в Газе, несмотря на насилие на Западном берегу и в Восточном Иерусалиме.

Напомним, что в прошлом году сектор Газа подвергся интенсивным бомбардировкам со стороны израильтян, в результате чего погибло около 250 палестинцев, в том числе десятки детей. В результате ракетных ударов из Газы в Израиле также погибли 13 человек.

Фракции Газы заявили, что, по их мнению, Израиль продолжит свои нападения на Аль-Аксу после того, как в субботу завершится еврейский праздник Песах.

«Мы, группы в Газе, будем одеялом безопасности и обеспечим защиту любого, кто находится в мечети [Аль-Акса]», — заявил после обсуждения высокопоставленный член палестинского «Исламского джихада» Ахмад аль-Мадалал.

«Мы находимся в состоянии максимальной готовности».

Он также призвал палестинцев в Палестине и Израиле «продолжать защищать» Аль-Аксу, третью по значимости святыню в Исламе.

По мнению экспертов, и это подтверждается сообщением от инсайдеров внутри ХАМАС, которых цитирует "Гаарец", движение не хочет сейчас конфликта с Израилем. Вместо этого оно хочет, чтобы проблема Аль-Аксы была решена благодаря усилиям международного сообщества.

Многие мусульманские страны, в том числе Иордания и Турция, осудили израильское насилие в мечети.