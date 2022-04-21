Армения перед дилеммой мира и новой войны

На фоне жестокой военной фазы российско-украинского конфликта немного в тени оказался еще один важный сюжет для постсоветского пространства. А именно развитие ситуации вокруг азербайджано-армянского конфликта. Хотя тут тоже происходят значимые события - не в военной, а в политической плоскости.

Так, 6 апреля при посредничестве председателя ЕС Шарля Мишеля состоялись переговоры президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. По их итогам было объявлено о том, что стороны до конца апреля должны создать двустороннюю комиссию по демаркации и делимитации границ в качестве условия для заключения мирного договора.

А вчера находящийся в Москве Никол Пашинян заявил, что в ходе состоявшихся между ним и Путиным переговоров было достигнуто понимание по всем основным вопросам, связанным с урегулированием конфликта.

Меж тем, двумя основными вопросами остаются проблема неподконтрольной Азербайджану части Карабаха, а также открытия транзита по территории Армении из Азербайджана в Нахичеванскую автономную республику и далее в Турцию. Но если с открытием такого транзитного коридора по территории Ирана в обход Армении вторая проблема утратила свою злободневность, то про первую этого не скажешь.

И тут прогресс в официальной позиции Еревана и лично Пашиняна, конечно, налицо. От позиции "Карабах это Армения и точка", которая предшествовала войне, по результатам последней он пришел к готовности признать весь Карабах частью Азербайджана. И теперь он говорит о том, что армянам нужно снизить планку требований и добиваться гарантий безопасности армянскому населению, остающемуся на неподконтрольной ныне Баку территории.

Займи он такую позицию раньше, и войны наверняка бы удалось избежать. Ведь в тот момент Баку был готов обсуждать варианты предоставления армянской общине Карабаха автономного статуса в составе Азербайджана. Сейчас же все и проще, и сложнее. Проще, потому что значительной части населения Армении, вручившей Пашиняну мандат на его мирный курс, стало очевидно, что Карабаха Армении уже не видать и война за него для нее бесперспективна. Сложнее, потому что теперь, после победы в войне, за которую он заплатил тысячами жизней своих сыновей, уже Азербайджан не готов обсуждать проблему "статуса".

В принципе, и на этой стадии теоретически наверное можно было бы найти какие-то компромиссные сценарии, обеспечивающие как восстановление контроля Баку над неподонтрольной ему сейчас территорией Карабаха, так и гарантии остающемуся на ней мирному армянскому населению. К примеру, туда могла бы зайти азербайджанская администрация, но пока без азербайджанских армии и силовых структур. Поднять там флаги Азербайджана, начать выдачу азербайджанских паспортов лицам, не замешанным в военных преступлениях и согласным пройти через амнистию. Начать управленческую интеграцию местных структур в азербайджанские структуры и т.п.

Однако и сейчас даже такой сценарий, который в Азербайджане будет воспринят как предел компромисса, категорически неприемлем для партии реванша и войны, как в Армении, так и в огрызке т.н. Нагорно-Карабахской Республики. Переход под власть Азербайджана для них неприемлем ни в каком виде, а согласие Пашиняна признать Нагорный Карабах его частью, они воспринимают как предательство, призывая армян к свержению "турка Никола". Поэтому Пашиняну приходится, продвинувшись на переговорах с Баку, постоянно идти на попятную, опасаясь таких настроений в армянском обществе.

Тем не менее, в конечном счете выбор придется делать и Пашиняну и Республике Армения как таковой. Выбор между закреплением устойчивого мира со своим важнейшим соседом на основе обоюдного признания международно признанных границ и провалом мирного процесса, способным привести к новой войне. По результатам которой условия нового мира для Армении могут быть уже совсем другими. Если вообще останется, кому его предлагать.