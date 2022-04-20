Израильтяне убили палестинскую школьницу в Дженине

18-летняя палестинская школьница скончалась поздно вечером в понедельник от ран, полученных 9 дней назад, когда израильские войска обстреляли ее в городе Дженин на Западном берегу.

Министерство здравоохранения Палестины опубликовало заявление, в котором говорится, что Ханан Махмуд Хадур была ранена в живот 9 апреля. Она ехала в свою среднюю школу, когда израильтяне напали не нее в Дженине.

По сообщению официального палестинского информационного агентства Wafa, девушку после нападения перевели в больницу.

Оплакивая потерю Хадур, палестинцы во вторник перенесли ее тело через Дженин в ее деревню Факкуа, примерно в 11 километрах к востоку от города, где она была похоронена.

На похоронах, которые состоялись утром, присутствовало около 4000 человек.

За последние несколько недель Израиль неоднократно совершал рейды в Дженине после терактов, в результате которых погибло в общей сложности 14 человек.

За этот период израильские силы убили более двух десятков палестинцев на Западном берегу, в том числе безоружную женщину, застреленную из-за того, что она выглядела «подозрительно», когда шла рядом с контрольно-пропускным пунктом недалеко от Вифлеема.

Гада Ибрагим Али Сабатин была убита на следующий день после того, как была застрелена Хадур, несмотря на то, что она держала руки над головой, когда убегала от солдат, которые открыли по ней огонь, как показывают кадры.

Сабатин была вдовой и у нее осталось шестеро детей.

Инна лиЛляхи ва инна иляйхи раджиун.

Израильские силовики и сотни поселенцев неоднократно и жестко штурмовали мечеть Аль-Акса, третью по значимости святыню Ислама, начиная с пятницы, в результате чего по состоянию на воскресенье было ранено более 170 человек.