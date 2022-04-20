Хуситы согласны отказаться от детей-солдат

Организация Объединенных Наций заявила, что йеменские хуситы согласились вычистить свои ряды от детей-солдат, которые тысячами сражались в течение семи лет гражданской войны в стране.

Хуситы подписали то, что ООН назвала в понедельник «планом действий», чтобы положить конец и предотвратить вербовку или использование детей в вооруженных конфликтах, убийство или нанесение увечий детям и нападения на школы и больницы.

Представитель ООН Стефан Дюжаррик заявил, что хуситы обязались выявить детей в своих рядах и отправить их по домам в течение шести месяцев.

Соглашение подписал один из высокопоставленных хуситских дипломатов Абдуль-Илях Хаджар. Представители агентства ООН по делам детей позировали для СМИ вместе с официальными лицами хуситов на церемонии, посвященной подписанию соглашения, в столице Йемена Сане. Хуситы назвали это планом защиты детей.

ООН заявила, что международно признанное правительство Йемена, действующее в изгнании, взяло на себя аналогичные обязательства в нескольких документах, подписанных с 2014 года.

Вирджиния Гамба, высокопоставленный чиновник ООН, наблюдающая за правами детей в зонах боевых действий, назвала действия хуситов «позитивным и обнадеживающим шагом», но отметила, что «самая трудная часть пути начинается сейчас».

ООН сообщает, что почти 3500 детей были завербованы и задействованы в гражданской войне в Йемене. Однако высокопоставленный военный функционер хуситов сообщил информационному агентству Associated Press в 2018 году, что к тому времени группа призвала в свою армию 18 000 детей-солдат, а бывшие дети-солдаты сообщали новостному агентству, что были завербованы даже мальчики в возрасте 10 лет.

В то время военный представитель хуситов отрицал какую-либо систематическую вербовку лиц моложе 18 лет и сказал, что был приказ отказывать детям, которые пытались присоединиться к войне.

По данным ООН, более 10 200 детей были убиты или покалечены на войне. Неясно, сколько из них могли воевать.