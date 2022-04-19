Турция начала операцию против РПК в Ираке

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая армия начала новое воздушное и наземное наступление против боевиков Рабочей партии Курдистана на севере Ирака.

Подразделения коммандос и силы специального назначения при поддержке беспилотных летательных аппаратов и ударных вертолетов, участвующих в операции «Коготь-замок», наносят удары по укрытиям РПК в районах Метина, Зап и Авашин-Басян на севере Ирака, заявил Акар в понедельник.

Он не сказал, сколько войск было задействовано в операции.

Министерство обороны Турции заявило, что операция, начавшаяся в воскресенье вечером, началась после того, как выяснилось, что РПК планировала крупномасштабное нападение на Турцию. О планировании операции сообщалось в турецких СМИ в течение нескольких недель.

В понедельник министерство заявило, что оно «нейтрализовало» 19 террористов и четверо турецких солдат были ранены. Сообщается, что турецкие военные захватили цели «первой очереди».

Операция была запущена через два дня после редкого визита в Турцию премьер-министра автономного региона Иракского Курдистана Масрура Барзани. Наблюдатели предполагают, что его проинформировали о планах Анкары.

После переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом Барзани заявил, что приветствует «расширение сотрудничества в целях обеспечения безопасности и стабильности» на севере Ирака.

Напомним, что отношения правительства Иракского Курдистана имеет непростые и часто конфликтные отношения с группировкой РПК, присутствие которой осложняет прибыльные торговые связи региона с Турцией.

Анкара регулярно проводит воздушные атаки на цели РПК в Ираке, но наземные атаки — это редкие случаи, так как риск жертв среди военнослужащих становится выше в укрепленных районах у границы из-за гористой местности и проблем с логистикой.

Абдулла Хавез, турецкий и иракский аналитик, который внимательно следит за регоном, сказал, что горы Зап и Гара, расположенные дальше на юге, считаются центром РПК, более важными в военном отношении, чем даже гора Кандиль, где расположена штаб-квартира РПК.

«Рабочая партия Курдистана потратила десятилетия на то, чтобы закрепиться в Запе», — сказал он в интервью Middle East Eye. «Группа потратила годы на строительство паутины туннелей, поэтому уничтожить ее в этом районе будет сложно и дорого».

В 2020 году турецкая армия уже проводила в северном Ираке операции «Коготь-Тигр» и «Коготь-Орел». Помимо турецкой армии к военному давлению на РПК присоединились силы пешмерга (курдского ополчения, подконтрольного Эрбилю), хотя Хавез отмечает, что в этот раз пешмерга участвует скорее "для галочки".

По некоторым сообщениям, к военной операции со своей стороны присоединилась и иракская армия, поставившая ультиматум о сдаче езидскому ополчению под эгидой РПК.

Впрочем, в целом подобные операции вызывают разногласия между Анкарой и Багдадом, так как центральное правительство Ирака считает их вмешательством в суверенные дела Ирака и нарушением его территориальной целостности.