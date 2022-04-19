Палестина: удар по Газе и новый рейд на Аль-Аксу

Израильские военные самолеты нанесли удар по сектору Газа. Израильтяне утверждают, что их целью было предприятие по производству оружия, принадлежащее ХАМАС, палестинской группе, которая управляет прибрежным анклавом.

Министерство здравоохранения Палестины во вторник пока не сообщало о жертвах или травмах.

Бригады Иззудина аль-Кассама — вооруженное подразделение ХАМАС — заявили, что они ответили ракетами класса «земля-воздух».

«Наша ПВО ответила на сионистские боевые самолеты в небе над сектором Газа ракетами класса «земля-воздух» ровно в 01:35 по местному времени во вторник утром», — говорится в заявлении.

Хазем Касем, представитель ХАМАС, сообщил, что сбить израильские самолеты не удалось, но и сам израильский удар пришелся по пустым местам.

«Удар Израиля по пустым целям — это неудачная попытка помешать палестинскому народу защищать Иерусалим и мечеть Аль-Акса», — сказал Касем.

Атака произошла после того, как в понедельник была перехвачена ракета, выпущенная из осажденного сектора Газа по южному Израилю, что стало первым подобным нападением за несколько месяцев на фоне растущей напряженности вокруг мечети Аль-Акса в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Сообщений о жертвах или повреждениях не поступало, и ни одна палестинская группировка не взяла на себя ответственность за ракету, которая, по словам Израиля, была сбита его перехватчиком «Железный купол».

ХАМАС предупредил, что любые инциденты в комплексе мечети Аль-Акса будут «красной линией».

Между тем во вторник рано утром израильтяне снова вторглись в Аль-Аксу, уже в четвертый раз за неделю. Они вытеснили палестинских верующих, чтобы разрешить вход израильским поселенцам, отмечающим еврейский праздник Песах.

Израильские силы применили слезоточивый газ в главном молитвенном зале Кибли и силой выгнали женщин.

Под охраной вооруженных до зубов силовиков несколько групп из примерно 40 поселенцев ворвались в Аль-Аксу через ворота Муграби, обошли внутренние дворы и совершили свои ритуалы на восточной стороне комплекса.

Израильские силы также установили контрольно-пропускные пункты вокруг Старого Иерусалима и на дорогах, ведущих к воротам мечети Аль-Акса.

Палестинцам не разрешили войти в мечеть для совершения утренней молитвы, а некоторые из них подверглись нападению со стороны израильских сил возле кладбища Юсуфия, в нескольких метрах от Аль-Аксы.

Нападение во вторник знаменует собой четвертый штурм израильскими силами мечети Аль-Акса с начала священного месяца Рамадан. В ходе жестоких репрессий были арестованы и ранены сотни палестинцев, в том числе медики и журналисты.

Египет и Иордания, которые десятилетия назад подписали мирные соглашения с Израилем и координируют с ним вопросы безопасности, осудили действия израильских сил на этом месте.