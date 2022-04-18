Палестина, Украина и наши приоритеты

Происходящее в Палестине и вокруг Аль-Аксы снова становится одной из важнейших тем для мусульман всего мира. Разумеется, это касается и их русскоязычной части.

Однако следует отмести спекуляции прокремлевских "мусульманских блогеров", которые стремятся перевести все наше внимание с событий в Украине на события в Палестине. Играя на том, что мусульман касается только второе, а ему в мире в отличие от первого не уделяется должного внимания.

Начнем с того, что у разницы в медийном внимании к происходящему в Украине и Палестине сегодня есть как объективные, так и субъективные причины, которые нужно понимать.

Во-первых, если в Аль-Аксе и Палестине происходят столкновения, сопровождающиеся кровопролитием, то в Украине происходит массовая бойня. Если сложить данные каждой из сторон украинско-российской войны о жертвах противника и своего гражданского населения, получается, что за неполных два месяца войны в ней погибло около или уже свыше ПЯТИДЕСЯТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК.

Каждая человеческая смерть это трагедия, и смерти мусульман для нас имеют особое значение. Но понятно почему большее внимание мира приковано к тем событиям, где гибнут десятки тысяч, а не десятки, и где стираются с лица земли целые города с их мирными жителями. Или где происходит форменный геноцид с тысячами замученных, а не просто улично-полицейское насилие, которое происходит регулярно.

Во-вторых, нет смысла отрицать очевидное - мировое медийное пространство в значительной степени формируется именно глобальным Западом. И тут у Израиля, который в него в значительной степени интегрирован и имеет поддержку глобального еврейского лобби, будет преимущество по сравнению с палестинцами.

Но дело не только и возможно даже не столько в противопоставлении "евреи-мусульмане", как считают некоторые. Был момент, когда сионисты, воевавшие с британцами в подмандатной Палестине, рассматривались как вполне себе террористы. И кстати, в тот момент сионистов поддерживал никто иной как Сталин, который надеялся на то, что так как сионисты противостоят британцам и имеют социалистические взгляды, Израиль станет оплотом коммунистического лагеря против западного на Ближнем Востоке. Ведь в тот момент в противостоянии с коммунизмом к западному лагерю присоединялись многие мусульманские страны: Турция, Пакистан, Малайзия, Индонезия, страны Залива - все они были союзниками глобального Запада. А Израиль вполне мог оказаться его врагом и союзником СССР.

Однако в последний момент создателям Израиля удалось переметнуться под Запад, договорившись с американцами, с которыми у них в отличие от британцев не было военного конфликта. И СССР в отместку стал поддерживать арабские социалистические режимы и палестинские силы, которые активно позиционировали себя как социалистические. Таким образом Израилю удалось оказаться на борту корабля Запада, а палестинцы оказались за его бортом.

К сегодняшнему дню с тех пор уже, конечно, многое изменилось. И та же путинская Россия в отличие от СССР отнюдь не является врагом Израиля даже на официальном уровне. И несмотря на симпатии многих в Украине к Израилю, а в Израиле к Украине, на деле Израиль имеет прекрасные отношения с путинской Россией и поддерживает с ней сотрудничество во многих сферах. Более того, многие сионисты и в самом Израиле, и за его пределами, такие как Сатановский или Кедми, не скрывают своей ненависти к Украине. Не все просто в отношении к Израилю и внутри самого Запада - многие и в Европе, и в Америке требуют от него отказаться от оккупации Палестины, от строительства на ее территории поселений и т.п. И тем мусульманам, которые влияют на принятие решений в глобальной политике, необходимо использовать это для содействия палестинцам, параллельно оказывая им поддержку в их сопротивлении.

А теперь главный политический вопрос для нас, мусульман постсоветского пространства, включая территорию нынешней "РФ". Будет ли способствовать наше полное переключение на палестинскую повестку с оставлением украинской решению палестинской проблемы? Ответ очевиден: не только не будет в настоящем, но и не позволит нам способствовать этому в будущем.

Что касается настоящего, мы можем оказывать нашим братьям там поддержку морально, делая за них ду'а или материально, делая пожертвования в разные благотворительные фонды (как, кстати, с этим в нынешней России?). Но политически проблемы в ближневосточном регионе будут решаться прежде всего теми, кто там находится - как самими палестинцами и израильтянами (как евреями, так и арабами), так и соседними странами. Соответственно, с мусульманской стороны основная ответственность за поддержку палестинского дела ложится на соседние арабские страны и Турцию, гражданами которых ни мы, ни подавляющее большинство наших читателей не являются.

А как мусульмане пространства нынешней России могли бы влиять на ситуацию в Палестине в будущем, не только морально и материально, но и политически? Могли бы, если бы были не пехотинцами Путина, которых империя кидает как пушечное мясо во имя чуждых мусульманам целей, а субъектами международных отношений, которые хотя бы имеют голос в международных делах.

Чечня и Дагестан, Татарстан и Башкортостан могли бы иметь такой голос и такое влияние как независимые мусульманские страны. Но даже, если бы Россия была тем государством, которым она описана в ее конституции - федеративным и демократическим, с гражданскими и политическими правами и свободами, мусульманские регионы и мусульманские общины, используя эти права, могли бы влиять на ее внутреннюю и внешнюю политику.

Однако сегодня происходит противоположное - мусульмане России являются абсолютно бесправными и при этом Кремль использует их для того, чтобы превратить в бесправных мусульман и в других странах, в той же Украине. И поэтому от исхода войны в Украине наша способность влиять на происходящее в Палестине зависит гораздо больше, чем от лозунгов и флешмобов в ее поддержку с нашей стороны сейчас.

Сейчас у нас нет никакой возможности политически влиять на происходящее в Палестине. А чтобы она появилась в будущем, необходимо, чтобы рухнула Империя Кремля, а мусульмане нынешней России из его пехотинцев превратились в самостоятельных субъектов международной политики. А для этого просходящее сейчас в Украине и вокруг нее имеет первостепенное значение. Чем мы, ин ша Аллах, и будем руководствоваться в освещении этих событий.