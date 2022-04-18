Турция стала убежищем для суперяхт российских олигархов

Яхта, связанная с российским алюминиевым магнатом, прибыла в бухту недалеко от юго-западного турецкого курорта Гечек в минувшую субботу. Тем временем все больше российских миллиардеров направляются в Турцию, спасаясь от западных санкций в связи с вторжением России в Украину.

Олег Дерипаска, основатель российского алюминиевого гиганта «Русал», попал под санкции США, Великобритании и Европейского Союза.

Свидетель видел, как 73-метровая яхта Clio прибыла к берегу Гечека в прибрежной провинции Мугла на Эгейском море. Судно под флагом Каймановых островов остается в бухте у Гечека.

Прибытие Clio в турецкие воды произошло после того, как две другие супер-яхты, связанные с российским миллиардером Романом Абрамовичем, который неожиданно появился на мирных переговорах между Украиной и Россией в Стамбуле в этом месяце, тоже пришвартовались в турецких портах.

Напомним, что Турция, член НАТО, имеет морскую границу с Украиной и Россией в Черном море, при этом обладает хорошими связями с обеими странами и выступает посредником в продолжающемся конфликте.

Анкара поддержала Киев, но также выступила против санкций против Москвы, включая меры против российских миллиардеров. Более того, турки практически не скрывают, что намерены стать хабом для обхода санкций россиянами, что даст им возможность немало заработать.

Анкара в значительной степени зависима от импорта энергоносителей из России и туристов и превратилась в убежище для россиян, спасающихся от санкций, а многие еще и вложили средства в турецкую недвижимость.

4 апреля правительство США захватило мега-яхту в Испании, что стало первой инициативой Вашингтона по обеспечению соблюдения санкций в отношении гигантских яхт и других дорогостоящих активов российской элиты.

Гражданская гвардия Испании и федеральные агенты США высадились на яхте Tango в марине Реал в порту Пальма-де-Майорка, столицы испанских Балеарских островов в Средиземном море.

В документах, связанных с расследованием США, утверждается, что олигарх Виктор Вексельберг купил Tango в 2011 году и использовал подставные компании, чтобы скрыть свою заинтересованность в судне, заявило Министерство юстиции США.