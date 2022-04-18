Сжигатели Корана спровоцировали насилие на улицах Швеции

Планы исламофобской ультраправой группы публично сжечь мусхаф Корана третий день подряд вызывают ожесточенные столкновения с мусульманами в Швеции, сообщила полиция в воскресенье.

Мусорные баки, автобус и автомобиль в одночасье были подожжены в результате серии инцидентов в южном городе Мальмё.

«Ситуация успокоилась к 3:00 утра (01:00 по Гринвичу)», — заявила пресс-секретарь полиции Ким Хильд общественному радио SR , добавив, что никто из полицейских не пострадал, но несколько представителей общественности получили легкие ранения.

Было подано около 20 жалоб, в том числе за вандализм.

Аналогичные столкновения в посление дни произошли из-за планов антииммиграционного и антиисламского движения Stram Kurs («Жесткая линия»), возглавляемого датско-шведским политиком Расмусом Палуданом, публично сжигать копии Корана.

Столкновения в субботу вспыхнули после митинга сторонников группы.

Трех полицейских пришлось госпитализировать после того, как в четверг вспыхнули беспорядки в городе Линчепинг на востоке Швеции. На этой акции были арестованы два человека.

А в пятницу девять полицейских получили ранения в ходе аналогичных столкновений в Эребру в центральной Швеции.

Толпа численностью около 150 человек забросала камнями полицейских и полицейские машины, подожгла автомобили. Полиция заявила, что ответила предупредительными выстрелами, и три человека были госпитализированы в Норрчёпинге, где проживает около 130 000 человек и который находится примерно в 160 километрах к юго-западу от Стокгольма.

«Все трое пострадавших арестованы по подозрению в совершении преступления», — сообщили в полиции, добавив, что ни у кого из них серьезных травм нет.

Фотограф шведского информационного агентства TT на месте происшествия сообщил, что несколько сотрудников полиции по охране общественного порядка несли раненого в машину скорой помощи.

В пятницу вечером в центральном городе Оребро вспыхнули ожесточенные столкновения, в результате чего 12 полицейских получили ранения, а четыре полицейские машины были подожжены.

В Ландскроне, на юге Швеции, несколько сотен человек, в основном молодые люди, бросали камни и поджигали автомобили, шины и мусорные баки. Они также установили барьерный забор, который препятствовал движению транспорта в субботу вечером.

После череды инцидентов министерство иностранных дел Ирака заявило, что в воскресенье вызвало поверенного в делах Швеции в Багдаде.

Дипломата предупредили, что это дело может иметь «серьезные последствия» для «отношений между Швецией и мусульманами в целом, как мусульманскими, так и арабскими странами и мусульманскими общинами в Европе».

Между тем Палудан планирует провести дополнительные митинги еще в двух городах Швеции, но эти демонстрации не получили одобрения полиции.

Правда, пока что ярость мусульманских протестующих не дала ему провести свои богохульные акции даже там, где он намеревался в воскресенье.

Палудан сообщил на странице партии в Facebook, что решил отменить воскресные демонстрации в двух местах, поскольку шведские власти в регионе «продемонстрировали, что они совершенно неспособны защитить себя и меня. Если бы я был серьезно ранен или убит из-за неадекватности полицейского авторитета, то это было бы очень печально для шведов, датчан и других северян».

Вряд ли северные мусульмане, среди которых немало и коренных скандинавов, сильно бы опечалились из-за смерти Палудана. В любом случае, провокаторы-исламофобы вроде него прекрасно знают, что именно они вызывают своими перфомансами. Так что, именно он и его безумные сторонники виноваты на 100 процентов в ранениях силовиков, сожжениях транспорта и прочих беспорядках. А шведским властям мы бы рекомендовали заранее успокаивать таких персонажей, чтобы не было даже намека на попытку спровоцировать веруюющих.