Сирийский мигрант помог задержать массового стрелка в Нью-Йорке

В США сейчас хвалят сирийского иммигранта, который входит в число людей, заметивших и сообщивших о человеке, которого разыскивали за расстрел 10 человек в оживленном поезде метро в Бруклине, Нью-Йорк.

Зак Таххан рассказал журналистам в среду, что устанавливал оборудование для обеспечения безопасности в магазине, когда заметил 62-летнего Фрэнка Джеймса, изображение которого было широко разослано местными властями, поскольку этот человек разыскивался за нападение во вторник утром.

«Я подумал: «Боже мой, это тот парень, нам нужно его достать», — сказал Таххан собравшимся возле места происшествия репортерам после ареста Джеймса .

«Он шел по улице, вижу полицейскую машину. Я сказал: «Эй, это тот парень», и мы его поймали, слава Богу», — сказал Таххан, который говорит, что сейчас живет в Нью-Джерси, переехав в США из Сирии пять лет назад.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс опубликовала в Твиттере видео с Тахханом, написав: «Спасибо за вашу сегодняшнюю храбрость, Зак».

«Весь Нью-Йорк благодарен», — добавила она.

После ареста Фрэнка Джеймса в социальных сетях появился хэштег #thankyouzack («спасибо Зак»).

В Твиттере Джеймс Дж. Зогби, основатель Арабско-американского института, написал: «Спасибо, Зак, за то, что заставил нас гордиться».

Член городского совета Нью-Йорка Роберт Холден сказал: «Спасибо, Зак Татан (sic)! Отличная работа!"

Напомним, что в результате недавних событий в нью-йоркском метро, 10 человек были тяжело ранены, и еще 13 получили легкие ранения.

Стрелок, Фрэнк Джеймс, скрывался от полиции около 30 часов.

Сейчас следователи изучают аккаунты Фрэнка Джеймса в соцсетях и его видеоролики в Youtube. По предварительной информации, в своих постах он критиковал мэра Нью-Йорка и говорил о нелегкой судьбе городских бездомных. Об этом сообщил во вторник комиссар нью-йоркской полиции Кичант Сьюэлл.

Джеймс должен был предстать перед судом в четверг. Ранее он уже 12 раз задерживался полицией штатов Нью-Йорк и Нью-Джерси, среди прочего, по обвинениям в сексуальных преступлениях, владении инструментами для взлома и нарушении общественного порядка. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит пожизненное заключение.