Рамадан в Палестине: эскалация насилия и движение к новой войне

Напряженность на оккупированной Израилем палестинской территории может привести к крупномасштабному взрыву в этот Рамадан, сообщают аналитики, в то время как жители осажденного сектора Газа опасаются еще одной войны.

«Мы постепенно движемся к эскалации — условия созрели для взрыва», — цитирует Al Jazeera политолога из Иерусалима Мазена Джаабари.

Напомним, что в прошлом году эскалация напряженности вокруг изгнания палестинских семей из их домов в Иерусалиме стала катализатором широкомасштабных палестинских протестов в Израиле и на оккупированной палестинской территории.

Рейды израильских силовиков в мечети Аль-Акса во время священного месяца Рамадан еще больше усилили напряженность, и четыре дня спустя началось 11-дневное израильское наступление на Газу , якобы в ответ на ракеты, выпущенные ХАМАС по Израилю.

Сейчас несколько недавних событий указывают на вероятность новой конфронтации палестинцев с Израилем.

«Эскалация может исходить из разных мест, в том числе, но не обязательно из Иерусалима», — сказал Джаабари. «Это может быть широкое противостояние в Дженине, потому что они [Израиль] планируют отомстить городу, или за другие вооруженные операции, которые могут иметь место».

С 22 марта резкий рост уличных атак или «вооруженных операций» палестинцев, проводимых внутри Израиля, привел к гибели 14 человек, в том числе трех полицейских.

Между тем, 36 палестинцев были убиты израильскими силами с января, по данным министерства здравоохранения Палестины, в том числе двое в четверг в оккупированном северном городе Дженин на Западном берегу. Оттуда же родом были и другие нападавшие.

Именно Дженин стал очагом недавнего насилия.

Вооруженные столкновения между палестинскими боевиками и израильскими силами происходят там в последние дни на фоне увеличения числа рейдов израильской армии, арестов и целенаправленных убийств.

Растут опасения по поводу возможного крупномасштабного израильского вторжения в лагерь беженцев в Дженине, где действуют вооруженные подразделения движений Палестинский Исламский джихад (ПИД) и ФАТХ.

10 апреля представитель ПИД пригрозил, что «продолжающаяся агрессия в отношении лагеря Дженин вскоре приведет события к открытой и полной конфронтации».

«Вероятно, что-то вспыхнет из-за событий на местах», — говорит Хазем Кассем, представитель движения ХАМАС, которое управляет осажденным сектором Газа.

«ХАМАС не будет сидеть сложа руки, если израильские поселенцы продолжат штурм мечети Аль-Акса», — сказал Кассем, добавив, что ХАМАС поддерживает палестинские вооруженные группы в Дженине.

«Сопротивление в Дженине — часть нас; мы не позволим причинить вред нашему народу», — сказал он.

В четверг ХАМАС призвал к «всеобщей мобилизации» для защиты от израильских вторжений на Западный берег и в мечеть Аль-Акса.

Напряженность также усилилась в оккупированном Восточном Иерусалиме, где израильские силы совершали ночные нападения и аресты палестинцев, а израильские поселенцы проникли на территорию мечети Аль-Акса, несмотря на ограничения.

В Старом городе Иерусалима недавние призывы групп израильских поселенцев вторгнуться в комплекс мечети Аль-Акса и совершить там пасхальное жертвоприношение 15 апреля многие палестинцы рассматривают как свидетельство дальнейших попыток Израиля изменить деликатный статус-кво в этом святом месте.

Политолог из Иерусалима Насер аль-Хидми сказал, что если бы такое жертвоприношение было проведено в комплексе, это «вызвало бы взрыв».

Офис премьер-министра Израиля опроверг информацию о том, что в Аль-Аксе будет совершено какое-либо пасхальное жертвоприношение.

На площади Дамасских ворот в Старом городе израильские силы, в том числе подразделения под прикрытием, ежедневно нападают и арестовывают палестинских жителей, по меньшей мере 40 человек, включая несовершеннолетних, были задержаны с начала Рамадана 2 апреля. Около 3000 израильских полицейских были развернуты в городе в первую пятницу Рамадана.

Аль-Хидми описал события на местах как «продолжающуюся борьбу за контроль и пространство между израильской оккупацией и [палестинскими] иерусалимцами», которая «вспыхивает во время религиозных мероприятий».

Поскольку правительственная коалиция Израиля сейчас находится в нестабильном и шатком положении, ей необходимо укрепить поддержку, чтобы гарантировать, что она не рухнет.

«Правительство сейчас находится в слабом положении, и эта коалиция может не устоять», — сказал Джаабари. «Израиль попытается показать своим гражданам, что он может обеспечить им безопасность, особенно личную безопасность, чтобы израильтяне могли идти, куда захотят, когда захотят, не чувствуя страха, поскольку они потеряли это чувство».

«С первого же дня у Дамасских ворот жителей избивали, провоцировали, арестовывали и унижали. Они [Израиль] хотят продолжать свою политику и шаги, которые они предпринимают, но они не хотят никакого ответа от палестинцев», — добавил Джаабари.

Тем временем, жители сектора Газа считают, что, где бы ни происходили потенциальные столкновения, им придется заплатить самую высокую цену.

Рамадан неоднократно сопровождался войной в Газе, где базируются два основных палестинских движения вооруженного сопротивления — ХАМАС и ПИД. Из четырех войн Израиля в секторе Газа две разразились в священный месяц.

Во время израильских бомбардировок в мае 2021 года было убито не менее 260 палестинцев, в том числе 39 женщин и 67 детей, более 1900 человек получили ранения. Было снесено около 1800 жилых домов, еще не менее 14 300 получили серьезные повреждения.