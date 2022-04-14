Недобитый Жданов и неисправимая тупость

Заявление Ивана Жданова, одного из соратников Алексея Навального, о "недобитом чеченском террористе" Рамзане Кадырове уже вызвало адекватную реакцию у многих наших читателей, особенно из числа борцов за независимость Ичкерии и ее сторонников.

Вот, что сказал Жданов: «Кадыров - недобитый чеченский террорист, который посылает русских солдат воевать в Украину» (https://www.youtube.com/watch?v=NXRqi-mmqpM&t=279s).

В этой связи уже было высказано много справедливых и гневных комментариев о кажется неисправимом имперстве мейнстрима российской либеральной оппозиции, которая даже осуждая одну империалистическую войну (с Украиной), продолжает де-факто оправдывать другие (с Ичкерией, а иногда и в Сирии). Мы же хотим сказать пару слов о другом - неисправимой тупости, образчик которой в данном случае продемонстрировал Жданов.

Ведь, если кто сегодня недобитый, так это буквально он - успевший убежать от ареста российскими силовиками, которые вместо него отыгрались на его отце, посадив его по подложному обвинению. И это сделали никакие не кадыровцы, а обычные русские силовики - ровно те, которые по его мнению должны были добивать "чеченских террористов".

И если кто-то говорит, что вместо того, чтобы "добивать чеченских террористов", они зря стали бороться с мирными русскими оппозиционерами, тот до сих пор ничего не понял. Потому что, именно на "чеченских террористах", которые были никакими не террористами, а изначально такими же борцами за национальную свободу, как и украинцы в наши дни, обкатывался тот силовой каток, который дальше уже по наклонной покатился и внутри России, по ее гражданскому обществу, и за ее пределами.

Казалось бы, понимаение этого в последнее время стало приходить некоторым российским либеральным оппозиционерам, включая соратников Навального. Отсюда и эфиры Любови Соболь с Тумсо Абдурахмановым, и недавнее видео Владимира Милова, в котором он хоть и решил пройтись по Джохару Дудаеву, но в итоге признал, что ввод российских войск в Чечню был огромной ошибкой Бориса Ельцина, которая имела долгосрочные последствия для (упразднения) российской демократии.

И вот, в такой ситуации, когда одни сторонники Навального (кстати, и он сам заступался за ичкерийца Тумсо, когда ему грозила выдача из Польши) пытаются наводить мосты с теми чеченцами, которые являются реальной альтернативой Кадырову, Жданов одним своим высказыванием разрушает плоды этой работы.

Мы знаем, что нас читают, если не сам Тумсо, то его подписчики, как читают и те мусульмане, которые сидят на стримах людей из команды Навального, включая Жданова. В этой связи просьба к ним - довести послание до Жданова, чтобы включал мозг (если он у него есть) прежде, чем говорит, а к его коллегам из команды Навального, чтобы они прокомментировали высказывание своего соратника и признали его неправоту.

Без этого мусульманская аудитория получит все основания считать, что Жданов выражает позицию Навального, который в случае своего возможного прихода к власти вместо того, чтобы вести диалог с чеченским обществом о будущих взаимоотношениях Чечни и России, будет "добивать" чеченцев как "террористов".