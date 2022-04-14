Саудовская Аравия готовится сегодня депортировать в Китай четырех уйгуров

Четыре уйгура, включая ребенка, могут быть депортированы из Саудовской Аравии в Китай в четверг вечером, сообщает международная правозащитная организация Amnesty International.

Правозащитники заявили, что они «получили достоверную информацию» о том, что 13-летняя девочка и ее мать Бухеликиму Абула в четверг прошли тестирование на коронавирус в рамках подготовки к их вынужденному отъезду в Китай.

По сообщениям полиции, их заберут из центра депортации в 21:00 по саудовскому времени и направят в Гуанчжоу в Китае.

Заместитель директора Amnesty International по Ближнему Востоку Линн Маалюф заявила: «Власти Саудовской Аравии должны немедленно прекратить все планы по депортации четырех уйгуров, включая 13-летнюю девочку и ее мать, которым грозит серьезный риск быть помещенными в репрессивные лагеря для интернированных, если их отправят обратно в Китай.»

«Принудительное возвращение этих четырех уйгуров было бы грубым нарушением обязательств Саудовской Аравии по международному праву.

«Власти Саудовской Аравии не должны даже думать об отправке их в Китай, где они будут подвергнуты произвольному задержанию, преследованию и, возможно, пыткам».

Маалюф призвала международное сообщество отреагировать и предотвратить депортацию.

Amnesty International заявила, что международное право и членство Саудовской Аравии в Конвенции ООН против пыток означают, что Эр-Рияду не разрешается депортировать людей, если они «сталкиваются с реальным риском пыток… или других серьезных нарушений прав человека».

Пекин давно преследует уйгуров и другие группы тюркских мусульман из китайской провинции Синьцзян.

Китайские власти заключили там в лагеря около миллиона человек, утверждая, что это часть усилий по борьбе с экстремизмом.

США обвинили Пекин в совершении геноцида против уйгуров, как и многочисленные правозащитные группы и парламенты Канады и Великобритании. Увы, к этой позиции практически не присоединяются мусульманские страны, из-за чего и возникают такие ситуации, как в Саудовской Аравии.