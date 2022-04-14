Израильтяне за сутки убили пять палестинцев на Западном берегу

Израильские солдаты убили пятерых палестинцев на незаконно оккупированном Западном берегу, в том числе 14-летнего мальчика, в ходе продолжающихся рейдов израильских вооруженных сил после серии нападений на территории Израиля.

По данным министерства здравоохранения Палестины, двое палестинцев были убиты в результате израильского рейда рано утром в четверг, еще трое были убиты в среду.

Израильские военные подтвердили смерть 14-летнего подростка в среду вечером, заявив, что он бросил бутылку с зажигательной смесью в солдат, которые «применили боевые патроны, чтобы предотвратить непосредственную угрозу».

Министерство здравоохранения Палестины сообщило, что недалеко от Рамаллы еще один палестинец был убит в ходе столкновений, которые вспыхнули после того, как израильские силы провели в среду арест. Никаких комментариев со стороны израильских военных или полиции не поступало.

На кадрах видно, как десятки палестинцев бросают камни в израильскую бронетехнику, иногда слышна стрельба.

Служба внутренней безопасности ШАБАК сообщила, что во время рейда были арестованы трое палестинцев, планировавших совершить нападение на израильтян. Согласно заявлениям военных и полиции, около 20 человек, которых подозревают в терроризме, были задержаны в ходе операции в среду.

Ранее в среду сообщалось, что военные застрелили 34-летнего палестинского адвоката Мухаммада Хасана Мухаммада Асафа. Министерство здравоохранения заявило, что Ассаф работал в отделе Организации освобождения Палестины, который документирует действия Израиля по созданию поселений на палестинской земле. По сообщению министерства, он был ранен в грудь в Наблусе.

Израиль усилил рейды и аресты на Западном берегу после четырех нападений в Израиле за последние три недели, в результате которых погибли 14 человек, включая стрельбу на прошлой неделе в центре Тель-Авива.

Мустафа Баргути, генеральный секретарь Палестинской национальной инициативы, заявил, что убийства были «опасной эскалацией».

«Для меня эти столкновения ведут к чему-то, что может стать широкомасштабной интифадой», — сказал он.

По данным информационного агентства Reuters, с января израильские силы убили более 20 палестинцев.

Министерство иностранных дел Палестины заявило в среду, что возлагает на Израиль «полную ответственность за последствия» действий военных, а представитель президента Махмуда Аббаса призвал международное сообщество вмешаться.

Последнее кровопролитие совпало с началом священного месяца Рамадан. Именно в Рамадан часто вспыхивают израильско-палестинские столкновения, а в мае прошлого года насилие вылилось в 11-дневную атаку израильтян на осажденный сектор Газа. Война привела к гибели 232 человек и значительным разрушениям и без того страдающей территории.