Крейсер «Москва»: она утонула?

Украинско-российская война, помимо ее собственно военной составляющей, состоит из целой сетки противоборствующих символов, которые участниками войны порою воспринимаются гораздо более важными целями, чем непосредственная военная мощь врага.

Один из таких символов только что вероятно пошел ко дну.

Глава Одесской военной администрации Максим Марченко вчера вечером сообщил, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поражен ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.

"Подтвердили, что ракетный крейсер "Москва" сегодня пошел именно туда, куда его послали наши пограничники на острове Змеиный!"

Ракеты "Нептун" стоящие на страже Черного моря, нанесли российскому кораблю очень серьезные повреждения". Напомним, что именно крейсер "Москва" наряду с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" были теми, кто угрожал защитникам украинского острова Змеиный. Эта ситуация породила знаменитый нецензурный мем-девиз про русский военный корабль…

Информацию о поражении крейсера официальный Киев пока еще не подтвердил, но косвенных подтверждений уже достаточно. Даже министерство обороны России сообщило о пожаре на ракетном крейсере "Москва" и взрыве боеприпасов, произошедшем в результате пожара.

"Корабль получил серьезные повреждения, экипаж полностью эвакуирован. Причины пожара устанавливаются", - пишет РИА Новости со ссылкой на минобороны.

В 01.05 с крейсера Москва был передан сигнал SOS (источник: международный морской форум). В 01.14 в результате пожара и взрыва крейсер Москва опрокинулся на левый борт. В Турции и Румынии заявляют, что крейсер затонул.

Напомним, что "Москва" - флагман Черноморского флота ВМФ РФ и корабль с самым мощным вооружением на Черноморском флоте. В свое время он участвовал в агрессии России против Грузии (в 2008 году), в оккупации Крыма в 2014 году, а с 30 сентября 2015 возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России, расположившееся в восточной части Средиземного моря.

12 августа 2014 года гвардейский ракетный крейсер посетил Владимир Путин с египетским диктатором Абдельфаттахом Сиси (на фото). Перед лидером каирской хунты хвастались гордостью российских ВМС. Вот что писали пропагандистские ресурсы:

«Верховного главнокомандующего приветствовал экипаж корабля и командир крейсера, капитан первого ранга Сергей Тронев. В честь глав государств были исполнены гимны двух стран. Затем Тронев показал президентам корабль и рассказал о боевых задачах, которые он способен выполнять. По словам Тронева, «крейсер предназначен для придания боевой устойчивости кораблям, находящимся в океанской зоне, а также для уничтожения авианосных ударных группировок». Главам государств, в частности, продемонстрировали пусковые установки «Базальт» с крылатыми ракетами «Вулкан», способными поражать цели на расстоянии до 550 километров. По словам командира крейсера, ракета способна нести специальный заряд, ее масса составляет 6 тонн. Тронев пояснил, как осуществляется управление ракетами при пуске, заметив, что скорость ракеты превышает скорость звука и составляет 600 метров в секунду. Командир корабля подробно рассказал и о другом вооружении, установленном на крейсере, в частности, о зенитно-ракетном комплексе С-300».

С 30 сентября 2015 крейсер возглавлял постоянное оперативное соединение ВМФ России, расположившееся в восточной части Средиземного моря, осуществляя прикрытие Авиационной группы ВКС России в Сирии. Для усиления прикрытия авиационной команды ВКС России в Сирии с 25 ноября 2015 года ракетный крейсер «Москва» занял позицию в районе побережья провинции Латакия, для отслеживания всех воздушных перемещений в районе турецко-сирийской границы, чтобы «не допустить возможных провокаций в отношении российских лётчиков». Так что к военным преступлениям российской армии в Сирии крейсер имел непосредственное отношение.

В войне с Украиной, по сообщениям некоторых наблюдателей, роль крейсера была не так уж велика. Все же это корабль предназначенный для войны с натовскими авианосцами в первую очередь. Но его символическую ценность невозможно переоценить. Чего стоит одно лишь имя крейсера, а ведь это еще и флагман флота, его витрина перед зарубежными союзниками. Не зря прокремлевские пропагандисты уже заголосили про «наш Перл-Харбор», после которого месть украинцам должна привести едва ли не к «их Хиросиме».

Ирония в том, что хотя безусловно Россия будет мстить как умеет (то есть, еще больше накрывать огнем украинские города, включая наверняка и Киев), никакой «Перл-Харбор» сделать из «Москвы» не дадут. И дело не только в том, что мягко говоря аналогия натянутая, и не вероломное нападение поражение крейсера спустя более месяца войны никак не тянет.

Судя по имеющейся информации (ее точность сейчас вызывает сомнения), украинцы воспользовались слабостью радара крейсера, который может видеть только на 180 градусов. Для отвлечения был использовал беспилотник Байрактар. Покуда крейсер пытался разобраться с Байрактаром, украинцы ударили двумя ракетами «Нептун» в левый борт крейсера. Судно загорелось, сдетонировал боекомплект, а дальше... Информация пока что неполная, но можно уверенно сказать, что крейсер как минимум получил серьезные повреждения, а скорее всего и затонул.

В итоге российской стороне придется признать и военные мастерство и смекалку украинских вооруженных сил, и несовершенство своего распиаренного корабля, и техническую высоту ракетного комплекса «Нептун»*, которому принято было относиться несерьезно.

Все это полностью противоречит нарративу Кремля, который всю свою «спецоперацию» представляет миру как неспешную и технологичную зачистку от бандформирований. Так что вполне возможно, что как и в случае с уничтоженным в порту Бердянска БДК «Саратов» будет звучать версия про «взорвавшийся боекомплект», без деталей. Просто несчастный случай, какой уж тут «Перл-Харбор».

* - кстати, единственной страной, кроме Украины, у которой может находиться на вооружении этот комплекс, разработанный в киевском конструкторском бюро "Луч", является Индонезия. Именно с самой населенной страной мусульманского мира велись активные переговоры о поставках комплекса с 2020 года. Не исключено, что утонувшая "Москва" подстегнет интерес к комплексу.

Однако, надо отметить, что по другой информации удар был произведен ракетами американского комплекса Harpoon, о поставках которого в Украину сообщалось несколькими днями ранее.