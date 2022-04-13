Кебаб-космонавт: турецкий повар попытался запустить кебаб из Аданы в космос

Во вторник в день космонавтики один турецкий шеф-повар попытался отправить в космос кебаб из Аданы.

По сообщению турецкого информационного агентства DHA , шеф-повар Яшар Айдын использовал гелиевый метеозонд, чтобы запустить кебаб в стратосферу, но через три часа он упал на землю, достигнув высоты 35 км.

Мероприятие, в котором приняли участие около 30 человек, проходило в районе Сарычам в провинции Адана, где готовят знаменитый кебаб.

«После остановки на определенное время в космосе инопланетяне отправили шашлык обратно... потому что он слишком острый», — пошутил Айдын.

«[Я] пришлю блюдо с меньшим количеством перца в следующий раз».

Напомним, что запуск кебаба совпал с Международным днем ​​космонавтики, приуроченном к полету первого человека в космос. Таким образом, кебаб должен был стать Юрием Гагариным в своем роде. Кроме того, запуск случился посреди месяца Рамадан.

Команда из примерно 30 человек прикрепила камеру и устройство слежения к воздушному шару и поместила кебаб в коробку из термостойкого пенопласта, чтобы он оставался теплым во время полета.

Он упал в море в провинции Хатай примерно в 121 км от места запуска.

Несмотря на провал своей космической миссии, турецкий шеф-повар намекнул, что может повторить этот трюк.

«Я человек, который всегда любит первое… мои проекты всегда связаны с кебабом… возможно, в будущем мы поднимем его еще выше», – сказал Айдын, сообщает DHA.

Не ровен час, как в Адане возникнет еще и свое собственное кебабное космическое агентство.