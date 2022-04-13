В Индии праздник индуистов превратился в фестиваль насилия над мусульманами

Мусульмане в Индии за последние две недели стали мишенью серии нападений со стороны экстремистских индуистских групп, отмечающих фестиваль Рам Навами, который знаменует собой рождение Рамы, одного из главных индуистских «божеств».

Хэштег #IndianMuslimsUnderAttack собрал около 150 000 твитов с видео и изображениями, показывающими, как мусульмане и их имущество подвергаются нападениям со стороны индуистских бандитов.

Полицию обвиняют в сотрудничестве с толпой, преследующей мусульман.

В преддверии фестиваля индуистские процессии прошли по районам с преимущественно мусульманским населением, выкрикивая исламофобские лозунги, что в некоторых случаях вызывало ответные меры со стороны мусульман.

Многие организаторы, в том числе связанные с правящей Бхарата Джаната партией премьер-министра Нарендры Моди, предпочли проводить митинги по вечерам, после ифтара.

Митинг в Харгоне в центральном штате Мадхья-Прадеш в воскресенье перерос в насилие, когда индуисты и мусульмане бросали друг в друга камни. Затем индуистские экстремисты напали на мусульман и сожгли мечеть, а полиция, как сообщается, просто стояла рядом и не вмешивалась.

По меньшей мере 24 человека, в том числе шесть полицейских, получили ранения в результате беспорядков.

Позже правительство штата снесло в городе десятки мусульманских домов. По данным Indian Express , в понедельник были снесены 16 домов и 29 магазинов в пяти населенных пунктах.

Министр внутренних дел штата Шиврадж Сингх Чаухан из БДП заявил, что «мы превратим дома, из которых кидали камни, в кучу щебня».

В Музаффарпуре в восточном штате Бихар индуисты скандировали лозунги и собрались возле мечети, а затем один из них водрузил шафрановый флаг, связанный с индуизмом, на воротах мечети. Сообщается, что в ходе этого инцидента были задержаны трое мужчин.

Подобные инциденты произошли в других штатах Индии, включая Раджастхан, Гуджарат, Гоа и Западную Бенгалию, когда банды издевались над мусульманами и нападали на их собственность.

В последнее время в Индии участились нападения на мусульман, и уже каждый месяц поступают сообщения о десятках исламофобских или межобщинных инцидентов.

Индийско-американский мусульманский совет призвал США объявить Индию «страной, вызывающей озабоченность», в свете этих нападений.

Комиссия Соединенных Штатов по международной религиозной свободе (USCIRF) предупредила в прошлом году, что «условия свободы вероисповедания в Индии резко ухудшаются, поскольку национальные правительства и правительства различных штатов терпимо относятся к широко распространенным преследованиям и насилию в отношении религиозных меньшинств».